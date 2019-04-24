Кто защитит работников?

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В трудовых отношениях работники являются экономически более слабой стороной, поэтому в целях обеспечения гарантии и всестороннего благополучия в условиях рыночной экономики государство обязано контролировать эту сферу правовых отношений, устанавливая определенные принципы и методы, обязательные как в государственной, так и в частной области трудовых отношений.

В трудовом кодексе много внимания уделяется правам работников. В нем непосредственно регламентируются возможные благоприятные для работников договоренности в развитии социального диалога между профсоюзами и работодателями, которые могут быть приняты при подписании коллективного договора:

*Коллективные договоры могут устанавливать более продолжительные отпуска.

*Определять порядок и продолжительность предоставления неоплачиваемых отпусков.

*В коллективном договоре устанавливается система оплаты труда на рабочем месте или на предприятии, в учреждении, организации работодателя. Когда это не установлено в коллективном договоре, то в местах работы, в которых среднее количество работников составляет 20 и более человек, систему оплаты труда обязан утвердить работодатель и сделать это доступным для ознакомления работников. Перед утверждением или изменением системы оплаты труда должны быть проведены процедуры по информированию и консультированию.

*В коллективных договорах могут быть установлены увеличенные размеры зарплаты по сравнению с минимальной почасовой оплатой и минимальной месячной зарплатой.

*В определенных случаях и в установленном порядке может быть создана возможность представителям работников на правах наблюдателя или с правом совещательного голоса участвовать во встречах с работодателем, когда решаются вопросы, связанные с условиями труда работников предприятия, учреждения, организации. Во время таких встреч представителям работников должно быть предоставлено право выразить мнение по обсуждаемым вопросам, связанным с условиями труда работников.

Подробнее о представительстве интересов работников приглашаем консультироваться с работниками Государственной трудовой инспекции или участвовать в социальном диалоге в Интернете по адресу: www.socdialogas.lt

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ