Кто же ты, Дед Мороз?

Каждому ребенку известно, что Дед Мороз есть, но отнюдь не каждому взрослому. Между тем даже самые скептичные из нас вовсе не прочь получить под Рождество не просто подарок, а что-то неожиданное, то, о чем мечталось, но не случилось.

И все-таки кто он на самом деле, этот Дед Мороз, откуда взялся и стоит ли продолжать в него верить? Об этом «ЛК» беседует с известным вильнюсским культурологом Валерием Зубаковым.

– Дед Мороз стал тем, кто он есть, благодаря существованию вполне конкретного и живого прототипа, – говорит В. Зубаков. – В IV веке в Малой Азии жил и творил благие дела епископ, руководитель небольшой провинциальной епархии, впоследствии святой Николай Чудотворец (в католической и лютеранских версиях – святой Николас или Клаус). Житие его рассказывает множество чудес его, прижизненных и посмертных, некоторые из них поражают воображение. Но роль новогоднего исполнителя желаний пришла к нему не сразу.

Первым роль Деда Мороза в период Средневековья играл святой Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский, известный своими многочисленными чудесами далеко за пределами Кипра, где он тоже служил епископом. Епископ Спиридон еще при жизни был великим чудотворцем. Он исцелял неизлечимо больных, врачевал как телесные, так и душевные недуги, изгонял бесов и даже воскрешал мертвых. Особым даром святого Спиридона Тримифунтского была власть над силами природы.

Происходил Спиридон Тримифунтский из простого крестьянского рода, он был обычным пастухом, и поэтому на иконах святой Спиридон изображается в пастушьей шапке. Не имея никакого образования, он от природы имел здравый ум и светлую душу. Помогая людям решать материальные проблемы еще при жизни, святой Спиридон Тримифунтский известен и множеством посмертных чудес, которые совершаются по молитвенному обращению к нему. Святой Спиридон Тримифунтский помогает найти работу, заработать деньги, купить-продать квартиру, машину, другое имущество. Решать юридические вопросы, касающиеся денежных дел, недвижимости, и многое, многое другое. Он прекрасно знал, что такое бедность и нужда, и всегда помогал людям решать материальные проблемы. А так как день памяти его приходится на предновогодние дни, то и помощь его в народе связывали с Новым годом, Рождеством и сопутствующими календарными праздниками.

Второй претендент на ту же роль — Василий Великий, известный также как Василий Кесарийский, епископ Кесарии Каппадокийской, небольшого византийского городка, монах и учитель монахов. Он почитается Церковью и как Вселенский святитель и учитель. Человек широко и глубоко образованный, святой Василий помогает и в учебе, чтении, изучении духовной литературы. Святому Василию Великому принято молиться при открытии какого-нибудь дела, о помощи в труде, особенно тяжелом, так как он до своего священнического служения очень много работал, обтесывая камни. Василий Великий известен также как покровитель музыкантов. Издавна он считается покровителем садов и огородов, которому молятся о даровании щедрого урожая. Память святого Василия Великого празднуется в день Обрезания Господня, 1 января по старому стилю, то есть как раз тогда, когда русские православные празднуют старый Новый год, многими почитаемый как единственный настоящий, наш русский Новый год. И поэтому его имя долгое время было связано с новогодними торжествами.

– Значит, Святитель Николай был третьим претендентом на роль Деда Мороза?

– Можно считать и так. Однако был и еще один претендент: некоторые черты образа новогоднего старца связывают и с пророком Илией. Его огненная колесница, на которой он был взят на небо, явилась как бы прообразом саней, на которых Дед Мороз приезжает с подарками неведомо откуда. Это неведомое связывалось с районами Крайнего Севера и Скандинавии, в Средневековой Европе считавшимися странами таинственными и полными всяких чудес.

И, наконец, сам святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, небольшого городка в провинции Ликия на побережье Средиземного моря. Святитель Николай, живший в III-IV веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем-угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником».

Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям. И это именно то, чем прославился Николай, тайно помогавший людям, попавшим в беду. Он известен и как целитель, как хранитель в искушениях. Помощь Николая Чудотворца часто парадоксальна для нас, ищущих на земле земного. По молитве святой, как и другие святые избранники Божии, иногда помогает приобрести вовсе не то, о чем их просят, но то, что нам на самом деле необходимо, что нас ведет вперед. Помощь его не ограничивается одними рождественскими подарками, а долговременным и постоянным участием в судьбе человека.

– А как святой Николай превратился в Санта-Клауса?

– Имя «Санта-Клаус» впервые появилось в прессе в 1773 году. За основу образа взят святой Николай Чудотворец. А получилось так.

Культ святого Николая был очень распространен в Голландии. Еще с XVII века голландцы праздновали шестого декабря день святого Николая (в Православной церкви – 19 декабря). Так как святой Николай – покровитель детей, вечером детям раздавали подарки: деревянный башмак наполняли фруктами и сладостями (сейчас башмак заменен подвешенным над камином носочком).

Во времена Реформации культ святого Николая ослабевает и почти исчезает из Европы. Только в Голландии все еще празднуют день святого Никола, или Sinterklaas, как его там называют. Этот обычай с традиционными подарками для детей голландские поселенцы привозят в Нью-Амстердам – так когда-то назывался Нью-Йорк. В Америке голландский Sinterklaas становится Санта-Клаусом (Santa Claus). Под этим именем ставший американцем святой и известен теперь всему миру.

Первое литературное описание образа принадлежит Уильяму Джилли, опубликовавшему в 1821 году стихотворение «Sante Claus». Годом позже появился целый стихотворный отчет о визите Санта-Клауса, вышедший из-под пера Климента Кларка Мура. Существующий ныне внешний облик Санта-Клауса принадлежит кисти Хандона Сандблома — американского художника, нарисовавшего в 1931 году серию рисунков для рекламы кока-колы. Был придуман хитрый рекламный трюк, чтобы об их продукции не забывали ни летом, ни зимой – художник из Чикаго Хэддон Сандблом изобразил Санта-Клауса в красно-белых цветах кока-колы.

Папа-снег, Шэн Дань Лаожэнь, Санта-Клаус, Пер Ноэль, Микалаус, Дед Мороз, Father Cristmas, Weihnachtsmann, Йоулупукки (фин. Joukipuki) – это лишь малая часть его имен. Кстати, финский вариант – Joulupukki – звучит для нашего уха комично. Дословно это означает «Рождественский козел». Но ничего ругательного или оскорбительного в это имя финны на вкладывали и не вкладывают. Так уж сложилось. Дело в том, что в стародавние времена подарки в рождественскую ночь по домам разносили ряженые. Рядились они по большей части в костюмы животных, причем самым популярным персонажем мистерии был почему-то козел. В старину Йоулупукки приносил вместе с подарками еще и розги, входя в дом со словами: «Есть ли в этом доме послушные дети?». В наши дни этот своеобразный элемент воспитания почти исчез, и каждый ребенок, даже самый задиристый непоседа, получает заветный подарок.

Что касается Деда Мороза, то этот образ был окончательно оформлен в СССР: и он стал символом самого любимого народного праздника — Нового года, заменившего праздник Рождества Христова. В наше время у Дедов Морозов есть даже свой профессиональный праздник, который отмечается каждое последнее воскресенье августа.

– А где живет Дед Мороз?

– Дед Мороз уже давно перебрался поближе к цивилизации. Его резиденция находится сейчас в городе Великий Устюг Вологодской области, на севере России. Но вполне возможно, он имеет и еще домики, скрытые от всех, в местах, где живут одни только белые медведи, и нет и в помине людей. Современный Дед Мороз обзавелся и собственным транспортом (не машиной, конечно), но большими санями, запряженными волшебной тройкой коней. Хотя по воздуху он тоже по старинке передвигается, и ничуть не медленнее!

Так что с наступающим Новым годом, и непременно загляните в новогоднюю ночь под елку, а вдруг Дед Мороз что-то интересное приготовил именно для вас.

Наталья ТРОЯНОВА

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Дед Мороз, История, Рождество, Санта-Клаус