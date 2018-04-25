Кубинцы проголосовали за принятие новой конституции

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Большинство граждан Кубы на референдуме проголосовали за принятие новой конституции страны. Об этом сообщила председатель Национальной избирательной комиссии острова Алина Бальсейро.

Сообщается, что за новый основной закон страны проголосовали 6 млн 816 тыс. избирателей, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке, против высказались 706 тыс. человек. Всего в голосовании приняли участие 7,84 млн избирателей. Таким образом, явка на референдум составила 84,4%.

В списки избирателей были внесены более 8,6 млн кубинцев (население Кубы — 11,5 млн человек). Для того чтобы изменения вступили в силу, необходима была поддержка абсолютного большинства граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей). В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию, — частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками.

При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

belta.by