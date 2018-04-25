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Кубинцы проголосовали за принятие новой конституции

Фото из открытых источников

Большинство граждан Кубы на референдуме проголосовали за принятие новой конституции страны. Об этом сообщила председатель Национальной избирательной комиссии острова Алина Бальсейро.

Сообщается, что за новый основной закон страны проголосовали 6 млн 816 тыс. избирателей, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке, против высказались 706 тыс. человек. Всего в голосовании приняли участие 7,84 млн избирателей. Таким образом, явка на референдум составила 84,4%.

В списки избирателей были внесены более 8,6 млн кубинцев (население Кубы — 11,5 млн человек). Для того чтобы изменения вступили в силу, необходима была поддержка абсолютного большинства граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей). В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию, — частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками.

При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

belta.by

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