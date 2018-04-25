Кубок короля Миндаугаса достался Вильнюсу

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Кубок Литвы по баскетболу с 2015 года носит название Кубка короля Миндаугаса. Последние два года его победителем становился каунасский «Жальгирис». Команда Шарунаса Ясикявичюса вышла в финал и в этот раз, а там чемпиона Литвы ждал его главный соперник — столичный «Ритас».

Завершился «Финал четырех» розыгрыша Кубка Литвы по баскетболу, и спустя два года вильнюсский «Ритас» вернул себе трофей.

То ли от волнения, то ли от усталости, но первая четверть оказалась малорезультативной — 13:11 в пользу «Ритаса».

С возобновлением игры Нейт Уолтерс забросил трешку, и «Жальгирис» начал постепенно уходить вперед. «Ритас» ответил двумя точными дальними попаданиями в исполнении Криса Крамера, после чего отставание сократилось всего до двух очков. Буквально перед сигналом на большой перерыв Паулюс Янкунас устанавливает счет первой половины матча — 35:30.

В третьей десятиминутке у «Жальгириса» разыгрался Мариус Григонис, и подопечные Ясикявичюса перед заключительной четвертью нарастили отрыв — 51:43.

Дальше каунасский клуб уходит вперед даже на девять очков, и тут как нельзя кстати из-за дуги попадает Деннис Сили. А за две с половиной минуты до финальной сирены хорватский защитник «Ритас» Рок Стипчевич дальним броском сократил отставание до минимума — 61:62.

Атака «Жальгириса» не увенчалась успехом, и Сили наконец-то выводит «Ритас» вперед, а Эймантас Бенджюс за 43 секунды до конца забрасывает три очка — 66:62.

У «Жальгириса» Артурас Милакнис практически сразу ответил своей трешкой — 66:65. В этот крайне важный момент встречи Сили сыграл очень хитро: американский форвард «Ритаса» бросил из неудобного положения, но сделал это так, что отскок пришелся прямо на него, после чего добил мяч в корзину уже без всякого сопротивления со стороны соперника — 68:65 и 16 секунд до конца.

За 5,9 секунды до окончания основного времени матча Лео Вестерманн спровоцировал на фол Артема Параховского и получил право на три штрафных. Забросил два, и подбор остался за Крамером, на котором игроки «Жальгириса» тут же сфолили.

Крамер довел перевес «Ритаса» до 70:67, а у «Жальгириса» на ответную атаку оставалось всего две секунды, и этого оказалось слишком мало. Вильнюсский клуб спустя три года возвратил себе Кубок короля Миндаугаса, впервые обыграв главного конкурента в этом сезоне.

Самыми результативными игроками в составе команд стали Крис Крамер и Мариус Григонис, набравшие по 15 очков. А титул MVP присудили белорусскому центру «Ритаса» Артему Параховскому, оформившему в финале дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Подготовлено по сообщениям СМИ