Кубок короля – у «Жальгириса»

Каунасский «Жальгирис» стал обладателем Кубка короля Миндаугаса. В финале на Žalgirio arena каунасцы выиграли у панявежского «Леткабелиса». Третье место занял утянский «Ювентус», в малом финале в упорном матче выигравший у «Витаутаса» (Пренай/Бирштонас).

«Самое главное было придерживаться плана игры, бороться, не поддаваться эмоциям. Считаю, ребята после перерыва это и сделали. Кроме того, мы начали попадать. Когда попадаешь трехочковые броски, баскетбол становится легче», – сразу после финального свистка сказал наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс.

Самым полезным игроком финала был признан форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас. Ему достался чек на 1500 евро.

Обладатели Кубка получили чек на 40 тыс. евро, занявшие второе место – 25 тыс. евро, третье – 15 тыс. евро, четвертое – 10 тыс. евро. Команды, занявшие 5-8 места – все по 2,5 тыс. евро.

В конкурсе снайперов победил защитник «Шяуляй» Арвидас Чепулис.

«Литовский курьер» уже писал, что после второго круга Литовской баскетбольний лиги 8 сильнейших команд были посеяны в две корзинки: занимающие команды 1-4 места и оставшиеся на 5-8 местах клубы. Жребий определил четвертьфинальные пары между первой и второй корзинкой. «Невежис» (Кедайняй) и «Шяуляй» остались за бортом Кубка короля Миндаугаса.

Четвертьфиналы начались с сенсации. Обладатель Кубка прошлого года вильнюсский «Летувос ритас» под руководством нового главного тренера Римаса Куртинайтиса в Утяне уступил «Ювентусу». После этого поражения команда все-таки рассталась с лидером команды и ее капитаном Дэвидом Логаном. Он отправился в Италию и продолжит карьеру в «Авеллино», который в чемпионате страны пока занимает вторую строчку и успешно выступает в Лиге чемпионов ФИБА. СМИ сообщали, что итальянцы заплатили «Летувос ритасу» 100 тыс. евро отступных.

Кубок короля Миндаугаса

Четвертьфиналы

«Пено жвайгждес» – «Витаутас» 75:90.

«Ювентус» – «Летувос ритас» 87:84.

«Дзукия» – «Леткабелис» 80:86.

«Жальгирис» – «Нептунас» 81:58.

Полуфиналы

«Леткабелис» – «Ювентус» 75:70.

«Жальгирис» – «Витаутас» 76:55.

Матч за 3-е место

«Ювентус» – «Витаутас» 70:61.

Финал

«Жальгирис» – «Леткабелис» 84:63.

Инф. «ЛК»

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Каунасский «Жальгирис», Кубок Короля Миндаугаса, утянский «Ювентус», Шарунас Ясикявичюс