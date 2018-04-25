Кубометр газа для бытовых потребителей Литвы подорожает на 7 центов

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С января 2019 года природный газ для бытовых потребителей в Литве подорожает на 7 центов за кубометр, или на 12-18%.

В пятницу литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами утвердила тарифы на газ, представленные компанией Lietuvos energijos tiekimas (LET), они вступят в силу с 1 января.

Цена на природный газ для первой группы потребителей, которые используют его только для приготовления пищи, вырастет на 11,9% с 59 до 66 цента за кубометр, для второй группы, которая использует газ и для обогрева домов – на 17,9% с 39 до 46 центов. Для потребителей третьей группы цена вырастет на 18,5% с 38 до 45 центов.

Абонентская плата не изменится.

Газ дешевел с 2014 года, когда российский концерн «Газпром» применил скидку, однако срок действия ее завершился в июле прошлого года, и газ подорожал на 5-8%. В начале этого года он вновь подешевел почти на 8%, однако только для бытовых потребителей, использующих его только для приготовления пищи.

BNS