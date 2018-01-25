Куда пропало «Литовское время»?

С начала нового года из сетки телепрограммы Первого Балтийского канала исчезли новостной блок «Литовское время» и авторская программа Варвары Козловой «Дорогая передача». Что случилось?

Официально на запросы «Литовского курьера» о том, куда делись «Литовское время» и «Дорогая передача», руководство холдинга Baltic Media Alliance, которому и принадлежат права на ретрансляцию программ Первого канала в странах Балтии, не ответило. При том что за разъяснениями «ЛК» обратился в центральный офис компании в Риге еще две недели назад, когда поползли первые слухи, что программы закрыты, а творческий коллектив распущен. На все письма, а их мы разослали по многим адресам, ответили гробовым молчанием, хотя несколько лет назад руководство компании охотно комментировало тему давления политиков и государственных структур на оставшиеся последние новости на русском языке на ТВ.

«Решение никак не комментирую, это обязанность руководства канала, могу только подтвердить, что ни я, ни все остальные журналисты, которые выпускали новости, на BMA больше не работают», – сказал «Литовскому курьеру» редактор «Литовского времени» Денис Тарасенко. Он также опроверг, что за прекращением выпуска новостей стоят политические мотивы. «Работать никогда не было просто, были отказы от комментариев, но выход всегда находили», – отметил он, добавив, что на фоне общего падения рейтингов всех ТВ-каналов, ухода аудитории к интернет-провайдерам, которые часто занимаются пиратством, «Литовское время» оставалось главным новостным ресурсом на русском языке в Литве, превышая по аудитории любой русскоязычный ресурс в стране, вне зависимости от его типа.

«Литовское время» с небольшими перерывами регулярно ежедневно выходило в эфир с сентября 2004 года и просуществовало свыше 14 лет. Это была единственная общереспубликанская новостная передача на русском языке на ТВ в Литве.

Инф. «ЛК».

Метки: N4 (1196) 25 января, Литовское время