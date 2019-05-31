Куда уходят дети?

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1 июня — Международный день защиты детей, день мобилизации мирового общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за осуществление их воспитания и образования на демократической основе.

На минувшей неделе 25 мая Литва, как и другие страны, отметила Международный день пропавших без вести детей. Этот день был выбран в связи с шокирующей историей, происшедшей в США, когда 25 мая 1979 года шестилетний Эвиан Пейтс исчез без следа по дороге в школу на автобусной остановке, всего в паре кварталов от своего дома. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1984 году в Штатах был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Американская инициатива была поддержана в Европе. В 1998 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), официальное открытие которого состоялось в апреле 1999 года.

Учреждение этого Дня стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме обеспечения защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации. В сам же День пропавших детей по всему миру традиционно проходят различные просветительные акции и мероприятия, на радио и телевидении выходят тематические передачи, родителям раздают брошюры, детям рассказывают о том, как вести себя с незнакомыми людьми.

Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится все больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России — примерно 55 тысяч, в США — около 800 тысяч. Многие из пропавших детей сами убегают от родителей или из детдома, но нередки и случаи похищения детей с целью их продажи или сексуальной эксплуатации. Причем часто пропажа «случается» из-за невнимательности и халатности родителей, которые оставляют своих чад без присмотра или не объясняют им правила общения с незнакомыми людьми.

По инициативе Центра поддержки семей пропавших людей Сейм Литвы в 2006 году включил этот день в список памятных дней. Символом Дня пропавших детей является изображение синей незабудки.

Исчезновение детей — это реальная, динамичная, масштабная проблема во всем мире. В Литве в 2018 году в реестре пропавших без вести было зарегистрировано 3046 случаев исчезновения детей, дети составляют более 73% всех пропавших без вести лиц. В первом квартале 2019 года было зарегистрировано 418 случаев потери детей.

В Литве и других государствах-членах Европейского союза основной причиной исчезновения детей является побег из дома или учреждений опеки. Дети, вопреки бытующему мнению, сбегают не для того, что бы веселиться или бунтовать, а чтобы спастись от трудностей, которые они испытывают. Часто эти трудности связаны с бытовым насилием, пренебрежительным отношением.

Центр поддержки семей пропавших без вести инициировал установку скульптуры «Мама..!» в Вильнюсе, около Литовского детско-юношеского центра, на проспекте Конституцийос. Название скульптуры отражает стремление ребенка быть услышанным, нежелание оставаться одному со своими переживаниями. Эта превентивная мера напоминает каждому прохожему, что исчезновение детей — это реальная и действительно масштабная проблема, от которой не застрахована ни одна семья.

В случае пропажи ребенка волонтеры рекомендуют не поддаваться панике, не терять время, а действовать. Необходимо составить подробное описание одежды, обуви и личных вещей ребенка в момент исчезновения. Включить в описание особые приметы и характерные манеры.

Найти последнюю фотографию и незамедлительно подать заявление в ближайшее отделение полиции. Обязательно нужно записать регистрационный номер заявления и телефон сотрудника, чтобы, при необходимости, сообщить ему новые подробности. При отказе полиции принять заявление нужно звонить на номер 112, так как звонок является зарегистрированным заявлением о пропаже.

Ребенок исчез? Позвоните 116 000. Действующая во всем ЕС БЕСПЛАТНАЯ линия для близких пропавших детей и потерявшихся детей www.116000.lt.

Информация литовских СМИ