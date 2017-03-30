Культурной столицей Европы в 2022 году будет литовский Каунас

Культурной столицей Европы 2022 года будет литовский город Каунас, было объявлено в среду на проходящей в Министерстве культуры церемонии оглашения результатов отбора.

На этом конкурсе Каунас репрезентовал себя как современную столицу, увязав это с межвоенной идентичностью города как временной столицы Литвы. Клайпеда, которая подала заявку вместе с Палангой и Нерингой, репрезентовала себя как место встреч, меняющийся город, не подвластный обычным координатам истории, идентичности, географии.

Эти два города боролись за титул культурной столицы Европы на втором этапе конкурсного отбора, после того, как были отобраны из шести литовских городов-кандидатов.

Титул культурной столицы Европы присваивается каждый год не более чем одному городу в каждом из двух государств – членов Евросоюза (ЕС). В 2022 году два государства-члена, городам которых предоставлено право получить звание культурной столицы Европы, будут Литва и Люксембург.

BNS

Метки: Каунас, Культурная столица, Литва