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Международная выставка современного искусства ArtVilnius

30 мая – 2 июня

Литовский выставочный конгресс-центр Litexpo

www.artvilnius.com

Воспользуйтесь исключительной возможностью познакомиться с работами современных литовских и иностранных художников. 10-я, юбилейная, международная художественная ярмарка обещает немало сюрпризов, инсталляции и перформансы. Не останавливайтесь лишь на осмотре произведений искусства – участвуйте в творческих мастерских, общайтесь с самими художниками и узнайте, что же вдохновляет их на пути искусства. Свыше 20 тыс. посетителей традиционно на ярмарке за три дня посещают около 60 художественных галерей из 15 стран. Кто станет вашим фаворитом?

We Run Vilnius

2 июня

Старт от Кафедральной площади

www.werunvilnius.lt

Бегите во всю прыть, ведь это самый крупный весенний забег в Литве! Испытайте свои силы на трассах протяженностью 5, 10 и 21 км вместе с профессиональными спортсменами, любителями и даже маленькими бегунами. Наслаждайтесь удивительной трассой, проложенной по Старому городу, и дружелюбной атмосферой, а старт и финиш – рядом с Кафедральным собором. Может быть, вам удастся обогнать более чем 10 000 участников?

Login Мероприятие, посвященное технологиям и инновациям

6–7 июня

Литовский выставочный конгресс-центр Litexpo

www.login.lt

Познакомьтесь с новинками в области маркетинга, технологий, с тенденциями будущего на крупнейшей конференции в Балтийских странах. В рамках международного мероприятия читают доклады и дискутируют на тему инноваций самые знаменитые литовские и зарубежные специалисты. В этом году на мероприятии также много внимания будет уделено актуальной теме стабильности.

Вильнюсский фестиваль

3-21 июня

В разных точках города

www.vilniusfestivals.lt

Настоящий деликатес для почитателей классики – знаменитые литовские и зарубежные исполнители смело интерпретируют крупные симфонические и камерные произведения. Услышьте первыми премьеры современных литовских композиторов и оригинальные творения, созданные по заказу фестиваля. Здесь вы можете традиционно ожидать произведений ренессанса и барокко, выступлений легендарных джазовых солистов, рецитала литовского исполнителя и много сюрпризов.

Ночь культуры

14 июня

В разных точках города

www.kulturosnaktis.lt

Когда сядет солнце, улицы, галереи и самые неожиданные пространства Вильнюса заполнятся искусством всевозможных видов. Вы успеете за одну ночь увидеть более 150 проектов в области музыки, танца, театра, кинематографа, фотографии, современных инсталляций и множество других. Вы можете бесплатно посетить культурные мероприятия и найти совершенно нетрадиционные решения, эксперименты и новые творческие ниши.

Фестиваль Криступаса

27 июня по 28 августа

В разных точках города

www.kristupofestivalis.lt

Поздравьте фестиваль с 25-летием. Чего ожидать? Программу наилучшим образом отражает мотто фестиваля: «все жанры хороши, за исключением скучных». Здесь звучат шедевры не только классической музыки. Место для себя здесь находят и джаз, и экспериментальные проекты, и традиционные циклы. Позвольте музыке завладеть вами и под церковными сводами, и под летним небом, и в окружении природы.

http://www.vilnius-tourism.lt