Купонами смогут пользоваться не все

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Если правительство и Сейм одобрят, продовольственные купоны будут раздаваться всем жителям Литвы, которые воспитывают детей дошкольного возраста, и каждому из них предоставят ежемесячную скидку 6 евро. По утверждению Министерства сельского хозяйства, это будет мотивацией для жителей совершить покупки как можно дешевле, а для земледельцев – продавать больше продукции. Между тем эксперты говорят, что большинство жителей этой системой пользоваться не будут, и конкуренцию это не изменит.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс рассказал о расширении полномочий Службы по конкуренции (антимонопольной). По его словам, власти также рассмотрели вопрос концентрации торговых сетей в городах, так как злоупотребление лидирующим положением на рынке запрещается.

«Видно, что на 85% концентрация превышена в Вильнюсе, Висагинасе, Бирштонасе и в Клайпеде. Там концентрация самая большая. Продолжая работу над этим, мы хотим посмотреть, есть ли место для учреждения новых магазинов», — заявил министр экономики.

Как отметил министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис, будет создан сайт, на котором можно будет сравнить стоимость 20 товаров первой необходимости в магазинах разных сетей. Глава ведомства также заявил, что 400 торговых центров из 700 в Литве построены на государственной земле, и сейчас власти выясняют, как ее использовать.

Сурплис сообщил и подробности о системе продовольственных купонов. Ваучерами смогут воспользоваться все жители Литвы, которые воспитывают детей дошкольного возраста. Если система окажется успешной, то в будущем они будут выдаваться всем людям. Ежемесячно один человек может получить три купона, они будут доступны в электронном виде. Скидка по ваучеру составит 20% от его стоимости, которая, вероятно, будет составлять 10 евро.

Планируется, что люди смогут использовать продовольственные купоны, которые будут в основном электронными, чтобы оплачивать продукты в маленьких магазинах, торгующих свежей сельхозпродукцией. Система будет работать на всей территории Литвы.

На реализацию программы выделено пять миллионов евро.

Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что в стране могут ввести купоны на продукты питания первой необходимости, чтобы с их помощью компенсировать жителям рост цен, а также поощрить развитие малого и среднего бизнеса и фермерства. Он считает, что не должно быть проблем с одобрением Еврокомиссией системы продовольственных купонов.

Главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что система продовольственных купонов – не инструмент помощи людям с низкими доходами, а скорее символическая мера поддержки малого бизнеса.

Информация «ЛК», BNS