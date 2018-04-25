Курьезы недели

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Верните премию!

В Бельгии рабочие сталелитейного завода из города Шарлеруа получили премию по 30 тысяч евро. Денежная компенсация была выплачена по ошибке. Изначально планировалось заплатить сотрудникам 100 евро, но из-за ошибки это число умножилось на количество отработанных часов. Часть работников поняли, что это ошибка, и поэтому не стали тратить деньги. Другие решили сыграть в казино или вернуть долги. Теперь, чтобы избежать суда, им придётся искать с заводом компромисс по возврату долга.

Месть антифашиста

В Хорватии 65-летний вандал попытался разбить бюст антифашисту Раде Кончару. За такое правонарушение в стране полагается штраф или даже тюремный срок. Однако в этом случае возмездие настигло злоумышленника мгновенно. Скульптура упала и сломала мужчине ногу. Как высказался хорватский политик Кресо Бельяк, «знаменитый руководитель движения Сопротивления ломает ноги фашистам даже через 76 лет после того, как они его застрелили».

Скрепили дружбу мандаринами

Похоже, Северная и Южная Кореи подружились всерьёз. В конце сентября лидер КНДР Ким Чен Ын отправил главе Южной Кореи две тонны грибов мацутакэ. Мун Чжэ Ин принял решение раздать грибы семьям, члены которых проживают в двух Кореях и пока не воссоединились. В ответ он направил в Пхеньян 4 самолёта мандаринов. Общий вес фруктов составил 200 тонн. Если пересчитать товары в доллары, то обмен получился неравноценным. По данным агентства «Киодо», 200 тонн мандаринов стоят приблизительно 500 тысяч долларов, тогда как две тонны мацутакэ – 1,3 млн $. Гриб мацутакэ можно найти в лесах России, Китая, Кореи, Японии, а также в Финляндии, Швеции и Северной Америке. В Азии считается деликатесом.

Право на молодость

Пенсионер из Нидерландов Эмиль Рателбанд счёл несправедливым то, что человек может изменить свой пол или имя, но не может исправить возраст. 69-летний мужчина обратился в суд с просьбой убавить ему 20 лет. Он заявил, что чувствует себя ущемлённым, так как в 69 лет гораздо сложнее получить хорошую работу или познакомиться с девушкой. По его словам, врачи сравнивают его тело с фигурой 45-летнего мужчины. Кроме того, он намерен даже отказаться от пенсии, если его возраст изменят.

Уши надо чистить

Жительница Вьетнама обратилась к врачу с жалобами на потерю слуха. Выяснилось, что у пациентки в ушах скопились многолетние отложения ушной серы. Она призналась, что 15 лет не мыла уши, поскольку боялась, что туда попадёт вода. При осмотре выяснилось, что её наружный слуховой проход полностью перекрыт серной пробкой. Общее количество вынутой серы оказалось размером с виноградину.

Щедрый ловелас

29-летняя женщина из Великобритании смогла вывести на чистую воду своего бывшего бойфренда 26-ти лет. На последнем свидании он объявил, что у него стащили кошелёк. Девушке пришлось одолжить ему свою карту, чтобы расплатиться за ночной клуб, напитки и еду. На следующий день пара рассталась, а через месяц с банковского счёта девушки стали исчезать деньги. Однажды парень купил по карте авиабилеты в Париж. В присланном банком уведомлении о платеже упоминался код бронирования. Девушка ввела его на сайте авиакомпании и выяснила, что места забронированы на её знакомого и некую девушку. Женщина также заметила, что новая избранница её бывшего парня написала в инстаграме о букете, который тот прислал ей на работу. В день этого поста с карты девушки был совершён платёж флористу. Юношу задержали, когда он с возлюбленной приехал в лондонский аэропорт, чтобы отправиться в Париж. Кроме полицейских его встречала обладательница карты. Суд приговорил мужчину к тюремному заключению на срок 26 недель с отсрочкой на два года, а также к 150 часам общественных работ под надзором.

Подстрелил белочку

Охотник из штата Мичиган принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. Мужчины отправились на охоту. В какой-то момент один из них увидел, как у дерева, расположенного примерно в 18 метрах, промелькнуло что-то рыжее, похожее на хвост белки. Мужчина наудачу выстрелил из своего ружья и попал в друга, облачённого в оранжевый охотничий костюм. Дробь попала в лицо мужчине и серьёзно повредила его глаз и челюсть. Охотники немедленно вызвали спасателей, жизни раненого ничто не угрожает.

rg-rb.de