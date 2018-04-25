Курьезы недели

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Минус один идиотский закон

В американском городе Северанс (штат Колорадо) после 100-летнего запрета разрешили играть в снежки. В октябре 2018 года 9-летний Дэйн Бест вместе с другими своими одноклассниками отправился на экскурсию в мэрию. Глава города стал рассказывать школьникам о странных законах, упомянув постановление от 1920 года, согласно которому в Северансе нельзя бросать метательные снаряды в людей, животных, деревья, здания и средства передвижения. Услышав это, Бест решил исправить ситуацию. Он собрал два десятка подписей одноклассников и подготовил презентацию, которой объяснил, что закон является устаревшим и дискриминирует детей. Городской совет поддержал предложение Беста, а мэр подарил школьнику специальное устройство – снежколеп.

Животное не подарок

Ряд приютов для животных в Германии приняли решение не отдавать питомцев перед Рождеством, чтобы их не дарили на праздник. В приютах переживают, что на Рождество животных часто дарят, когда не могут придумать другого подарка, при этом не советуясь с родственниками. В итоге после праздников животных или возвращают обратно, или вообще оставляют на улице. Тем, кто действительно хочет подарить животное, сотрудники приютов предложили прийти за ним за несколько недель до праздника или в январе. Запрет будет действовать с 15 декабря до 1 января.

Осквернили наследие

Власти Египта начали расследование после публикации фотографии датского фотографа Андреаса Хвида, на которой он запечатлён занимающимся любовью с девушкой на вершине пирамиды Хеопса. По словам Хвида, на пирамиду они залезли ночью, когда вокруг было мало народу. Чтобы вскарабкаться на 140-метровую высоту, им потребовалось всего 25 минут. Египетские власти сочли подобное «возмутительным эпизодом» по отношению к наследию нации и возбудили уголовное дело.

Цена клика

Стажёр случайно запустил рекламную кампанию, которая может обойтись Google в 10 млн долларов. Ошибка произошла, когда нескольким стажёрам показывали, как работает система по закупке рекламы. Один из них случайно нажал не на ту кнопку и сделал настоящий заказ, из-за чего пользователи в течение 45 минут могли увидеть на сайтах и в приложениях пустой жёлтый прямоугольник. При этом реклама крутилась по цене 25 долларов за тысячу показов, что в десять раз больше стандартной стоимости 2−4 $ за тысячу показов. В компании заверили, что примут меры, чтобы в будущем такие ошибки не повторялись.

Пресли-Ампельман

В немецком городе Фридберг, земля Гессен, установили светофоры с изображением силуэта Элвиса Пресли. Они появились на площади, названной в честь музыканта. Власти Фридберга надеются, что светофоры станут популярными среди туристов. После Второй мировой войны во Фридберге размещался американский военный гарнизон, в котором с 1958 по 1960 годы служил Пресли. Рядом с местом, где находились казармы, установили памятник Пресли, а в местном музее музыканту посвятили отдельный зал.

Три доллара за честность

В американском городе Монмут-Бич, штат Нью-Джерси, полиция вернула 26-летней женщине деньги, найденные ею 14 лет назад. В 2004 году 12-летняя Пэйдж подобрала на улице три доллара и отнесла находку в отделение полиции. С тех пор деньги хранились там в качестве улики. Поскольку за ними так никто и не пришёл, их решили отдать нашедшему. Полицейские, пришедшие к женщине, напомнили ей про находку и протянули три доллара в конверте. «Это рождественское чудо», – убеждена она.

Преданный таксист

В Пекине 66-летний водитель такси прославился в интернете из-за привычки брать с собой на работу страдающую от болезни Альцгеймера жену. Когда у таксиста начались проблемы с заработком из-за низкого рейтинга в самом популярном в Китае агрегаторе такси Didi, историю мужчины рассказал один из пассажиров. Дело в том, что люди отказывались ехать с водителем, как только узнавали, что с ними в машине на переднем сиденье будет ехать его жена, и писали отрицательные отзывы. Пользователи китайской соцсети Weibo призвали пассажиров проявить к сочувствие и не писать отрицательные отзывы. Один из пассажиров написал, что попутчикам таксиста не стоит переживать за безопасность, так как он везёт своё «самое дорогое сокровище» и бережёт его.

rg-rb.de