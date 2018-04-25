Курьезы недели

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Колбаска на аверсе

Берлинский монетный двор выпустил сувенирную монету к 70-летию карривурста – жареной колбаски со специальным соусом. К юбилею отчеканено 2,5 тысячи монет, на сайте монетного двора они продаются по 13 евро.

Стукни на должника онлайн

В Китае появилось приложение, которое позволяет пользователям проверить, есть ли рядом злостные неплательщики по кредитам, и сообщить о них властям. Программа встроена в популярный в стране мессенджер WeChat и позволяет определить наличие неплательщика в радиусе 500 метров, а если он обнаружится, донести на него в компетентные органы. Приложение не только сообщает о должниках поблизости, но и выдаёт полную информацию о них: имена, номера удостоверений и почему они попали в чёрный список. К 2020 году в Китае планируют создать систему оценки граждан по социальному кредиту. Каждому гражданину будет присвоен рейтинг, меняющийся в зависимости от правонарушений, которые совершил человек. Китайцам со слишком низким рейтингом могут запретить авиаперелёт и поездки на поездах, а также ограничить доступ в интернет.

Метеоритный дождь по заказу

Японский стартап запустил спутник, с помощью которого компания сможет организовывать по заказу клиентов искусственные метеоритные дожди. На спутнике находятся около 400 небольших шариков, чего должно хватить на 20−30 искусственных метеоритных дождей. По желанию заказчика, спутник может выпускать несколько десятков разноцветных «метеоритов», чтобы устроить «шоу» для зрителей на Земле. Шарики сгорят до того, как долетят до Земли. Первый «дождь» запустят в 2020 году. Сколько будет стоить такое развлечение для заказчика, не сообщается, однако цена спутника с искусственными метеоритами составляет около 300 млн $.

Роботы уволены

Японский отель Henn-na «уволил» больше половины роботов, которые работали в гостинице. Они были слишком дороги в обслуживании и «раздражали» постояльцев. Роботы работали с момента открытия отеля – около четырёх лет назад. Отель быстро стал известен на весь мир, о нём писали газеты, а руководство уверяло, что можно сделать обслуживание клиентов более эффективным. Всего в гостинице на 98 номеров работало семь человек, это в четыре раза меньше, чем в классическом отеле. Спустя три года оказалось, что роботы создают ещё больше работы для людей, в том числе из-за поломок. Оказалось, что роботы на ресепшене не могли ответить на вопросы о транспорте до аэропорта, коридорные не могли найти номера, а установленный в номерах робот не различал акценты. Однажды он принял храп постояльца за команду и всю ночь просил повторить вопрос. Владельцы при этом настаивают, что даже после сокращения половины роботов, концепция отеля сохранится.

Город должен затихнуть

Власти итальянского города Кремона попросили жителей соблюдать тишину в центре города, чтобы записать инструменты скрипичного мастера Антонио Страдивари и других великих мастеров прошлого. Сейчас их хранят в музее и поддерживают в рабочем состоянии, но в будущем играть на них будет нельзя. Поэтому их звуки записывают, чтобы последующие поколения могли услышать, как звучали легендарные инструменты. В 2017 году специалисты уже попробовали сделать такую запись, но заметили, что на плёнке было слишком много посторонних шумов. Из-за этого мэр города, а по совместительству глава фонда Страдивари, которому принадлежит музей, приказал полиции оцепить улицы в день записи. Несмотря на это, запись пришлось прервать и начать заново из-за баристы в кафе неподалёку, которая разбила стеклянный стакан.

rg-rb.de