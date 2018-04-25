Курьёзные события прошедшей недели

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Маколей Калкин задублировался

Актёр и музыкант Маколей Калкин, известный по роли в фильме «Один дома», сообщил, что изменит имя. Полное имя знаменитости Маколей Карсон Калкин, однако вторая часть имени – Карсон – актёру казалось глупой. Он объявил выборы нового имени для себя. По результатам проведённого среди поклонников голосования победил вариант «Маколей Калкин». «В 2019 году моё новое имя официально – Маколей Маколей Калкин Калкин», – написал актёр в твиттере. Среди других финалистов были имена Шарк Уик (в честь телешоу «Shark Week» на телеканале Discovery), TheMcRibIsBack (в честь одноименного мема о бургере из McDonaldʼs) и другие. За вариант «Маколей Калкин» проголосовали более 60 тысяч человек, за другие высказались не больше 15 тысяч.

Пустился по морю…

71-летний француз Жан-Жак Савен отправился в путешествие по Атлантическому океану внутри бочки. На самом деле это специальная капсула, по форме напоминающая бочку. В ней есть хранилище для продуктов, спальная койка и небольшая кухня с плитой. Она защищена от воздействия волн и возможных нападений акул и касаток. Мужчина стартовал с острова Иерро в Канарском архипелаге и надеется за три месяца добраться до Антильских островов за счёт морских течений. Савен никак не управляет бочкой и обещает лишь разбрасывать маячки вдоль своего пути, чтобы помочь океанографам, которые занимаются изучением течений. Новый год француз отметит бутылкой белого вина, а свой 72-й день рождения 14 января – бутылкой красного.

Санта из бутылок

Скульптор из Индии создал на пляже в штате Орисса гигантскую фигуру Санта-Клауса, для которой использовал 10 тысяч пластиковых бутылок и 800 тонн песка. Мужчина таким образом хотел установить мировой рекорд и напомнить людям о загрязнении окружающей среды пластиковыми отходами. Скульптура имеет больше девяти метров высоту и больше 30 метров в ширину. Скульптор пообещал, что после того как инсталляцию уберут 1 января, все пластиковые бутылки пустят на переработку.

Фальшивый священник

Епархия Кадиса и Сеуты в Испании отстранила от работы колумбийца, когда выяснилось, что он 18 лет притворялся католическим священником. Церковь, проверяя документы о рукоположениях, выяснила, что Анхель никогда не получал церковный сан. Несмотря на вскрывшиеся нарушения, церковь пообещала продолжить признавать все браки и крещения, которые проводил лжесвященник. Мигель Анхель приехал в Испанию в октябре 2017 года. У него были все необходимые документы, подтверждающие сан. До приезда в Испанию Анхель служил в церкви Колумбии.

Вороватая олениха

В американском штате Колорадо женщина в костюме рождественского оленя Рудольфа ограбила местный магазин. Местная полиция опубликовала ролик, на котором видно, как в подсобное помещение магазина заходит человек в плюшевом костюме оленя и начинает закидывать вещи из комнаты себе в сумку. В какой-то момент «олень» снимает «голову», и выясняется, что грабитель – молодая женщина. Полицейские попросили пользователей Сети сообщить любую информацию о «Рудольфе», чтобы они могли «рассказать обо всём Николаю Чудотворцу».

Со скотобойни к вегетарианцам

В США корова выбралась из фургона грузовика, вёзшего животных на скотобойню, и сбежала. Выбив дверь машины, она выпрыгнула на оживлённую трассу и довольно долго успешно бегала от ловцов. Успокоить корову смогли только тогда, когда ей на шею накинули буксировочный трос эвакуатора, после этого её привезли к ветеринару «Скайлендс», где живут сельскохозяйственные животные, спасённые от смерти. Участком владеют вегетарианцы, чья цель – «сделать небольшой участок земли целой фермой спасённых душ».

Продам мужа, б/у

40-летняя жительница Гамбурга под псевдонимом Dorte L выставила на интернет-аукцион eBay своего мужа. Цена лота «Муж использованный» составила 18 евро. Женщина уточнила, что состоит в браке уже семь лет, отношения изжили себя и они с мужем «больше не принадлежат друг другу». Женщины предлагала желающим испытать её мужа на совместимость, взяв его напрокат на Рождество, однако желающих не нашлось. По словам немки, она разместила лот в Сети ради развлечения, а супруг узнал о том, что продаётся, лишь прочитав в местной газете.

rg-rb.de