Курьёзные события прошедшей недели

🔊 Воспроизвести

Слишком жирная крыса

В немецком городе Бенсхайм крысе понадобилась помощь спасателей. Грызун, отъевшийся за зиму, застрял в канализационном люке и не мог выбраться ни на улицу, ни вернуться обратно в канализацию. Спасателям, в свою очередь, пришлось призвать на помощь пожарных, которые ввосьмером вызволили крысу из заточения. «Даже животные, которых многие ненавидят, заслуживают уважения», – написал в фейсбуке один из спасателей.

Непредвиденные расходы для любителей пиццы

Объявленная российским представительством сети пиццерий Domino’s Pizza акция обернулась для её участников непредвиденными расходами. По условиям конкурса, любой, кто сделает на открытых частях своего тела татуировку с логотипом ресторана и выложит её фото в соцсети, получит сертификат на пожизненное получение бесплатной пиццы. Однако желающих оказалось слишком много, и через пару дней после начала конкурса компания изменила правила игры: пиццу могли получить лишь первые 350 человек, и не больше 100 штук в год на протяжении 100 лет. Кроме того, победителей обязали ежегодно приходить в офис компании и предъявлять татуировку. Однако в начале 2019 года победителям акции стали приходить уведомления о налоговой задолженности – фискус расценил этот подарок как налогооблагаемый; кроме того, пиццерия ещё раз спешно изменила правила, обязав участников в сжатые сроки переоформить договор, а также приходить в заведение 30 раз в год и сохранять все чеки.

Некрасивый след

Жительницу американского штата Теннесси попытались оштрафовать за то, что её машина оставила след на парковке в форме пениса. В письме ассоциации домовладельцев говорилось, что женщина должна оплатить 100 долларов за нарушение правила о «демонстрации оскорбительных изображений или лозунгов». При этом ассоциация утверждала, что у них были доказательства в виде фотографий, а на изображение пожаловался один из жителей. В ответ американка пригрозила судом и отказалась платить штраф.

Жизнь после смерти хозяина

Собака-компаньон бывшего президента США Буша-старшего нашла новую «работу». Пёс, которому 2,5 года, помогал экс-главе Белого дома с апреля 2018 года вплоть до его смерти в декабре. Собака «заботилась» о бывшем президенте после смерти его жены Барбары Буш. После смерти Буша пёс какое-то время погрустил, но позже его устроили в одну из военно-морских больниц США «санитаром второго класса». Собака будет помогать пациентам и врачам бороться со стрессом, улучшать их настроение и поддерживать больных и членов их семей. Всего в больнице работают семь собак. Кстати, собаку зовут Салли в честь американского лётчика Чесли Салленбергера, который в январе 2009 года посадил самолёт Airbus A320, в двигатель которого попали птицы, на реку Гудзон в Нью-Йорке и таким образом спас 155 человек, находившихся на борту.

Опасные фотографии

В Исландии пожилую американку унесло в море, когда она позировала для фотографии на ледяном троне. Жительница Техаса путешествовала вместе с сыном по Исландии. Когда они находились у водоёма, женщина заметила льдину, по форме похожую на трон, и решила на нём сфотографироваться. По словам пенсионерки, раньше на троне сидели две девушки и безопасно слезли с него. Однако, когда пенсионерка села на льдину, та зашаталась, а потом по ней ударила волна. Трон поплыл в море. За фотографированием наблюдал капитан из береговой охраны, он и спас женщину. Теперь родственники называют её в шутку ледяной королевой.