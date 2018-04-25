Курьёзы недели

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С видом на кораллы

На Мальдивах в Индийском океане открыли первую в мире гостиницу, которая находится на глубине пяти метров под водой. Гостиница представляет собой двухэтажный подводный домик, рассчитанный на девять гостей. Здание сделали из стали, бетона, а окна из акрила. Подводную часть гостиницы собрали на суше, а затем доставили на место на специальном судне и спустили под воду, расположив возле кораллового рифа. Часть отеля выглядывает из-под воды. Внизу отеля – панорамные окна с видом на подводный пейзаж. Одна ночь в таком номере обойдётся в 50 тысяч долларов. Отель является частью комплекса, принадлежащего сети Hilton.

Сувенир с ошибками

В США выпустили памятную монету в честь встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. На монете все надписи продублированы на русской и английском языках. При этом англоязычные надписи сделаны без ошибок, а вот на русском языке авторы монеты допустили три опечатки. Diplomatic History перевели как «ддипломатическая история», New Era написали, как «новое эра», а Helsinki Summit стал «Хельпинским саммитом».

Марихуана от автора «Крестного отца»

Режиссёр «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола запустил собственный бренд марихуаны. Продажей растения будет заниматься фирма, которая принадлежит режиссёру. В продажу поступят три сорта травы, которые, как обещает реклама, подарят «яркие и запоминающиеся впечатления». Коппола несколько десятков лет владеет своей винодельней. В релизе его фирмы говорится, что «вино и марихуана – два древних и щедрых дара Матери-природы».

Покупательская солидарность

В американском городе Сил-Бич постоянные покупатели пекарни стали замечать, что некоторые их любимые сладости отсутствуют. Хозяин объяснил, что из-за болезни своей жены он вынужден сократить ассортимент выпечки. Тогда одна из покупательниц рассказала об этом в соцсетях и предложила жителям города покупать утром как можно больше пончиков, чтобы мужчина мог пораньше закрывать заведение и уходить в больницу к супруге. Идею мгновенно поддержали соседи, и теперь около полудня владелец булочной уже свободен.

Препод-голограмма

Студентам некоторых курсов Имперского колледжа Лондона будут читать лекции «голограммы» преподавателей. Сигнал можно передавать сразу в несколько аудиторий одновременно. Изображение, как и положено голограммам, трёхмерное, создающее полное впечатление объёма, но при этом полупрозрачное. Перед лекторами во время занятий находится монитор высокого разрешения, благодаря чему они могут указывать на присутствующих в аудитории и смотреть им в глаза.

Чтобы пицца была горячей

Сеть ресторанов Pizza Hut совместно с Toyota презентовали автомобиль, который готовит пиццу по дороге к клиенту. Установленный в автомобиле робот достаёт пиццу из холодильника, ставит её в специальную высокоскоростную духовку, затем вынимает, делит на куски и упаковывает в картонную коробку. Всё это происходит приблизительно за 6−7 минут. Автопроизводитель заявил, что машина использует водородный топливный элемент и не загрязняет окружающую среду. Побочными продуктами при готовке остаётся только водяной пар и «вкуснейшая пицца», говорят в компании.

Слишком реалистичные зубы

Жительница США Тью обратилась к дантисту, чтобы тот вытащил фальшивые зубы, которые она приклеила на Хэллоуин. Для завершения образа зомби Тью купила в магазине накладные зубы и приклеила их к своим настоящим с помощью клея, который был в комплекте. А когда захотела снять аксессуар, поняла, что не сможет сделать это сама. В результате она обратилась к стоматологу, который с трудом удалил ей искусственные зубы.

По запаху носков

Британские и африканские учёные выяснили, что собаки могут учуять малярию, понюхав носки больного, даже если у заражённого нет видимых симптомов. Для эксперимента были отобраны 140 носков здоровых детей и 35 носков детей с вирусом в крови. Натренированные на выявление малярии собаки корректно определили носки больных в 70% случаев. Учёные считают, что таких животных можно использовать на границах для предотвращения въезда в страну больных малярией.

rg-rb.de