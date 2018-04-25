Кушнер отправился на Ближний Восток для обсуждения «сделки века»

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Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер отправился в ближневосточное турне, задача которого – содействовать реализации экономических аспектов плана палестино-израильского урегулирования, готовящегося американской администрацией.

Кушнера сопровождают специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Делегация посетит Оман, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Политические аспекты плана, получившего названия «сделка века», не будут обсуждаться в ходе турне. Предполагается, что одним из главных вопросов станет создание механизма по преодолению кризиса, в котором находится сектор Газы.

Напомним: план палестино-израильского урегулирования администрация США намерена опубликовать после парламентских выборов в Израиле, которые состоятся 9 апреля. Об этом сообщил около месяца назад государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы не собираемся давить на стороны. Палестинцам и израильтянам нужно будет самим прийти с соглашению. Но мы считаем, что фундамент уже заложен, и после выборов придет время конструктивного диалога», — сказал он, добавив, что администрация начала знакомить с планом государства региона.

NEWSru.com.il