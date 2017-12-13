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Квартирный вопрос

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 0:01   |   Комментариев: 0

Большинство жителей Литвы владеет жильем на правах собственности, в то время как в странах Западной Европы, таких, например, как Германия, Австрия, социальное жилье составляет 40% от общего рынка жилья. Эксперты считают крайне важным расширение рынка социального жилья в Литве, так как это поможет предоставить его не только лицам, которые нуждаются в социальной помощи, но и молодым семьям и выпускникам учебных заведений.

Фото BFL/C.Жюры

Фото BFL/C.Жюры

На минувшей неделе в столице состоялось открытие нового многоквартирного социального дома,  в котором квартиры получат более 180 вильнюсцев,  стоящих в очереди на приобретение социального жилья.  Ключи новоселам вручил вице-мэр Гинтаутас Палуцкас.

В следующем году планируется предоставить еще 250  социальных квартир для очередников. Вице-мэр отметил, что ситуация с предоставлением социального жилья улучшается.  Подсчитано, что очередь будет сокращаться по 400-500 человек ежегодно. Есть надежда, что через 4 – 5 лет все ожидающие социального жилья, его получат.

В многоквартирном доме в Ново-Вильне 79 квартир, в которых будут жить 58 семей, стоявших в очереди на социальное жилье (137 лиц), и 21 семья (44 человека) вернувшихся в Литву политических заключенных  и политических ссыльных.

Квартиры в многоквартирном доме – площадью от 34 до 84 кв. метров. 10 квартир приспособлены  для проживания инвалидов, в доме оборудованы более широкие подъезды, есть складики и другие бытовые элементы, облегчающие жизнь людям с недугом.

Возле многоквартирного дома будет построена детская игровая площадка с качелями.

В настоящее время в очереди на социальное жилье или на оказание помощи на аренду жилья в Вильнюсе состоят 1837 семей, из которых 286 (более 700 лиц) воспользовались альтернативной помощью  – компенсационными выплатами за простую аренду или аренду с последующим правом выкупа жилья.

Инф. «ЛК»

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