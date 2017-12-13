Квартирный вопрос

Большинство жителей Литвы владеет жильем на правах собственности, в то время как в странах Западной Европы, таких, например, как Германия, Австрия, социальное жилье составляет 40% от общего рынка жилья. Эксперты считают крайне важным расширение рынка социального жилья в Литве, так как это поможет предоставить его не только лицам, которые нуждаются в социальной помощи, но и молодым семьям и выпускникам учебных заведений.

На минувшей неделе в столице состоялось открытие нового многоквартирного социального дома, в котором квартиры получат более 180 вильнюсцев, стоящих в очереди на приобретение социального жилья. Ключи новоселам вручил вице-мэр Гинтаутас Палуцкас.

В следующем году планируется предоставить еще 250 социальных квартир для очередников. Вице-мэр отметил, что ситуация с предоставлением социального жилья улучшается. Подсчитано, что очередь будет сокращаться по 400-500 человек ежегодно. Есть надежда, что через 4 – 5 лет все ожидающие социального жилья, его получат.

В многоквартирном доме в Ново-Вильне 79 квартир, в которых будут жить 58 семей, стоявших в очереди на социальное жилье (137 лиц), и 21 семья (44 человека) вернувшихся в Литву политических заключенных и политических ссыльных.

Квартиры в многоквартирном доме – площадью от 34 до 84 кв. метров. 10 квартир приспособлены для проживания инвалидов, в доме оборудованы более широкие подъезды, есть складики и другие бытовые элементы, облегчающие жизнь людям с недугом.

Возле многоквартирного дома будет построена детская игровая площадка с качелями.

В настоящее время в очереди на социальное жилье или на оказание помощи на аренду жилья в Вильнюсе состоят 1837 семей, из которых 286 (более 700 лиц) воспользовались альтернативной помощью – компенсационными выплатами за простую аренду или аренду с последующим правом выкупа жилья.

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, Квартирный вопрос