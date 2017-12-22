Л. Бальсис вернулся на работу в сейм Литвы

Литовский парламентарий Линас Бальсис вернулся на работу в сейм почти после месячного перерыва, все это время он находился на лечении, однако состояние здоровья не комментирует.

“Сегодня я буду голосовать, нахожусь в сейме. Знаете, диагнозы – это компетенция врача и пациента, закон гарантирует защиту частной жизни даже для публичных лиц. Да, это в основном из-за напряженной жизни, стресса, болезней и так далее. Несомненно, вся история, которая была распространена обо мне, возможо, также повлияло на обострение старых болезней, по этой причине также пришлось походить по врачам”, – сказал он в четверг BNS.

Коллеги-парламентарии обвинили Л. Бальсиста в том, что он приходит на работу в сейм в нетрезвом состоянии, девятого ноября он согласился провериться на трезвость на предложенном журналистами алкотестере, тогда прибор показал 1,82 промилле алкоголя и вскоре он покинул сейм. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможного вождения в нетрезвом виде, однако оно было остановлено за недостаточностью доказательств. Тогда он назвал решение правоохранительных органов логичным, а показания алкотестера – возможно фальсифицированными.

В четверг парламентарий заявил, что ему “пришлось везде побывать – и в стационаре, и у семейных врачей”, однако он не детализировал, лечился ли он от зависимостей.

BNS

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