Л. Кащюнас не намерен уходить из комитета сейма, но возьмет самоотвод в расследовании

Опрошенный в деле о коррупции MG Baltic литовский парламентский консерватор Лауринас Кащюнас не намерен уходить из Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), но возьмет самоотвод в парламентском расследовании о вероятно незаконном влиянии на политические процессы.

“В данном случае из КНБО я точно не уйду, но возьму самоотвод в парламентском расследовании, которое должно быть проведено до первого мая”, – сказал Л. Кащюнас журналистам в сейме в четверг.

Политик сказал, что и сейчас самоустраняется во время рассмотрения связанных с делом о политической коррупции материалов в рамках парламентского расследования.

Глава литовского сейма Викторас Пранцкетис после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом в четверг объявил, что намерен обратиться в КНБО с предложением дать оценку, может ли Л. Кащюнас продолжать работу в комитете.

Газета Lietuvos rytas в среду написала, что вице-председателю сейма, консерватору Ирене Дягутене пришлось посетить Службу спецрасследований в рамках дела о политической коррупции по поводу ее нынешнего коллеги по фракции Л. Кащюнаса, у которого тогда еще не было депутатского мандата. Тогда он работал помощником И. Дягутене.

Как пишет газета, правоохранители подозревали, что консерватор за помощь связанной с ним ассоциации получил от тогдашнего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса задание убедить давнего члена парламентского Комитета по бюджету и финансам И. Дягутене голосовать за поправку либерала Шарунаса Густайниса о потребительских кредитах.

В статье также упоминается о свидетельстве лидера партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – этот политик несколько раз встречался с Р. Курлянскисом.

Л. Кащюнас в деле MG Baltic проходит как свидетель. Подозрения предъявлена бывшему лидеру либераорв Элигиюсу Масюлису, члену сейма Гинтарасу Стяпонавичюсу, Шарунасу Густайнису, бывшему члену Партии труда Витаутасу Гапшису и бывшему вице-президенту MG Baltic Р. Курлянскису, а также трем юридическим лицам – Либеральному движению, Партии труда и концерну MG Baltic.

BNS

Метки: Литва