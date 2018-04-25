Л. Кукурайтис способен реализовать реформу прав ребенка

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Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис и его команда способны реализовать реформу защиты прав ребенка, заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

«Конечно, способен, и начать эту реформу, и проводить ее было огромным вызовом», – заявил глава правительства во вторник в интервью литовской национальной телерадиовещательной компании LRT.

По его словам, «самое простое гнить в окопах, ничего не делать, тогда кажется, что и проблемы нет».

«Министр должен был начать это делать и делает. Я действительно считают, что он компетентен и способен. И он, и его команда могут добиться целей этой реформы», – подчеркнул С. Сквярнялис.

Он обратил внимание на то, что в проекте бюджета следующего года планируется выделить больше средств на реализацию реформы защиты прав детей.

«В бюджете следующего года на комплексную помощь семье, тому, что связано с этой проблемой, дополнительно выделяется 13,5 млн евро, ведомствам по защите прав ребенка – почти 7,5 млн евро, то есть значительно увеличивается финансирование», – акцентировал премьер.

Он также добавил, что ни к какому насилию против детей нельзя относиться терпимо.

«Особенно, если речь идет о физическом насилии, это было бы возвратом к прошлому», – сказал С. Сквярнялис.

Он сказал, что изъятие ребенка из семьи должно быть и будет оцениваться как крайняя, исключительная мера.

Широкий резонанс в обществе вызвало изъятие из семьи двух малолетних детей из семьи каунассцев Кручинскасов. Дети были изъяты после того, как один из прохожих увидел, что мать ударила одного из детей за непослушание. Малолетние дети возвращены в семью после вмешательства членов сейма и пикета у Каунасской службы защиты прав ребенка.

После этого резонансного дела группа депутатов зарегистрировала поправки, которые меняют понятие насилия против ребенка. Предлагается установить, что физическим насилием над ребенком считается только нанесение ему значительной физической боли, а в понятие психологического насилия предлагается внести и «насильственное разделение детей и родителей против их воли».

В июле в Литве вступила в силу централизованная система защиты прав детей, появились мобильные команды семейной помощи. Также установлена общая схема поведения ведомств, получающих сообщения о насилии над детьми.

BNS