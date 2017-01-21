Л. Линкяичюс призывает представителей различных фракций объединится по вопросу АЭС в Островце

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг встретился с представителями различных фракций парламента и призвал их объединить силы в вопросе Белорусской АЭС (БАЭС), строящейся рядом с границей Литвы.

“Единая позиция Литвы и сплоченность – это основополагающее условие для защиты интересов Литвы”, – отметил министр в пресс-релизе по итогам встречи.

По сообщению МИД, Л. Линкявичюс обсудил с депутатами “угрозы национальной безопасности, общественному здоровью и окружающй среде, которые представляет БАЭС”.

Во встрече приняли участие соратник министра по партии социал-демократ Гядиминас Киркилас, консерваторы Андрюс Кубилюс и Дайнюс Крейвис, представитель Союза крестьян и зеленых Виргилиюс Подярис.

После встречи министр сказал, что интересы Литвы поможет защитить “обновленное национальной соглашение партий и четкий принципиальный сигнал о том, что на литовском рынке не будет электроэнергии, произведенной на электростанциях, представляющих угрозу нашей безопасности, здоровью населению и окружающей среде, путем принятия закона о защите рынка”.

Литовские политики, среди них не только представители правящих, но и оппозиционных партий, утверждают, что строящаяся в 50 км. от Вильнюса БАЭС не отвечает стандартам безопасности. Оппозиционные консерваторы, инициировавшие закон о бойкоте такой электроэнергии, критикуют правящих за то, что они не уделяют этому вопросу достаточное внимание. Правящие же заявляют, что ответственность должны взять на себя консерваторы, в период правления которых началось строительство, и говорят, что разногласия мешают добиться международной поддержки.

Белоруссия отметает претензии Литвы и заявляет, что АЭС строится с соблюдением всех стандартов безопасности, а критика Литвы обусловлена экономическими мотивами.

BNS

Метки: БАЭС, Линас Линкявичюс, Литва