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Л. Линкяичюс призывает представителей различных фракций объединится по вопросу АЭС в Островце

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 20, 12:00   |   Комментариев: 6

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг встретился с представителями различных фракций парламента и призвал их объединить силы в вопросе Белорусской АЭС (БАЭС), строящейся рядом с границей Литвы.

“Единая позиция Литвы и сплоченность – это основополагающее условие для защиты интересов Литвы”, – отметил министр в пресс-релизе по итогам встречи.

По сообщению МИД, Л. Линкявичюс обсудил с депутатами “угрозы национальной безопасности, общественному здоровью и окружающй среде, которые представляет БАЭС”.

Во встрече приняли участие соратник министра по партии социал-демократ Гядиминас Киркилас, консерваторы Андрюс Кубилюс и Дайнюс Крейвис, представитель Союза крестьян и зеленых Виргилиюс Подярис.

После встречи министр сказал, что интересы Литвы поможет защитить “обновленное национальной соглашение партий и четкий принципиальный сигнал о том, что на литовском рынке не будет электроэнергии, произведенной на электростанциях, представляющих угрозу нашей безопасности, здоровью населению и окружающей среде, путем принятия закона о защите рынка”.

Литовские политики, среди них не только представители правящих, но и оппозиционных партий, утверждают, что строящаяся в 50 км. от Вильнюса БАЭС не отвечает стандартам безопасности. Оппозиционные консерваторы, инициировавшие закон о бойкоте такой электроэнергии, критикуют правящих за то, что они не уделяют этому вопросу достаточное внимание. Правящие же заявляют, что ответственность должны взять на себя консерваторы, в период правления которых началось строительство, и говорят, что разногласия мешают добиться международной поддержки.

Белоруссия отметает претензии Литвы и заявляет, что АЭС строится с соблюдением всех стандартов безопасности, а критика Литвы обусловлена экономическими мотивами.

BNS

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Комментарии читателей (6)
  1. (185.13.106.221) USA пишет:
    2017 01 21 at 18:36

    Amerika nam pomozet

  2. (85.192.169.7) Epifan пишет:
    2017 01 20 at 22:05

    Дык,оно вроде того:Васюкинская АЭС на подходе должна быть-у меня всё записано,обещали сделать.С экологически безопасным методом деления ядра атома,плавно переходящим в цепную реакцию,опять таки,абсолютно безопасную,даже пользительную.

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 01 20 at 21:24

    (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 01 20 at 18:01
    Поведение Линаса подобно блуждающему атому в его необъятной заднице.” да в этой заднице давно не атомы а вполне крупные дурнопахнущие субстанции блуждают

  4. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 01 20 at 20:45

    Партия дешёвых консерваторов всю свою каденцию проводила политику упадка страны и продолжает в оппозиции вставлять палки в колёса в экономической политике.Уж хотя бы помалкивали и не мешали работать новому правительству.А то намусорили,а разгребать кому-то другому надо.

  5. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 01 20 at 18:01

    Поведение Линаса подобно блуждающему атому в его необъятной заднице.

  6. (37.45.51.186) дима пишет:
    2017 01 20 at 17:21

    ……… а караван идет






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