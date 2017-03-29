Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии поблагодарил их за качественное партнёрство, утверждает глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.
(Р.Тиллерсон) поблагодарил за наш вклад в НАТО, за это качественное партнёрство, если цитировать самого секретаря”, – во вторник вечером сказал агентству BNS в ходе телефонной беседы из Вашингтона Линкявичюс.
В Европе последние месяцы царит обеспокоенность в связи с отношением нового президента США Дональда Трампа к НАТО и России. Новая администрация призывает членов Альянса больше выделять средств на оборону, ибо до сего времени причитающиеся 2% ВВП выделяли на оборонные нужды только 5 членов НАТО из 28-ми.
Из стран Балтии только Эстония выделяет 2% ВВП, а Литва и Латвия обещают достичь этого показателя в следующем году.
“Я сам начал разговор на тему безопасности и оборонных расходов. Мы сами отметили, что понимаем необходимость выделения больше средств на оборону, что это должны делать все европейцы, и что страны Балтии здесь занимают очень чёткие позиции”, – отметил министр.
Он подчеркнул, что новая администрация США заинтересована в усилении НАТО, но для этого необходимо дальнейшее лидерство американцев в Альянсе.
“Для нас очень важно лидерство США в Альянсе, особенно при дислокации частей в странах Балтии. Р.Тиллерсон заверил, что США придерживается обязательств и что он понимает важность пребывания американских военнослужащих в наших странах”, – указал Линкявичюс.
Ротация американских военнослужащих в каждой из стран Балтии осуществляется с 2014 г. В настоящее время страны Балтии просят, чтобы американские военнослужащие были здесь размещены не на ротационной, а на постоянной основе.
Метки: Линас Линкявичюс, Литва
Оно конечно-сильные мира сего смотрят на своих лакеев снисходительно,пока ты им служишь,но в любой момент могут дать и пинка за невыполнение дополнительных требований.А это не за горами,лакеям спуску никогда не дают.