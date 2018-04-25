Л. Линкявичюс: «Мы должны поддерживать стремление Украины, Грузии и Молдовы углублять интеграцию в ЕС»

🔊 Воспроизвести 31 января министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Бухаресте, Румыния, принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза (Гимних), в ходе которой предложил начать амбициозную стратегическую дискуссию о целях Восточного партнерства после 2020 года.

«Мы должны предоставить ответ на европейские аспирации Украины, Грузии и Молдовы и их стремление углублять секторную интеграцию в ЕС. Эти страны уже некоторое время реализуют амбициозные и сложные Соглашения об ассоциации и множество связанных с этим реформ. Реформы в данных странах осуществляются несмотря на сильное давление со стороны России и военную агрессию против них. Только сформировав адекватную европейскую реакцию и установив новые амбициозные цели Восточного партнерства, мы мобилизуем данные страны на слаженное выполнение дальнейшего этапа реформ», — сказал министр иностранных дел Литвы.

Во время дискуссии также были подчеркнуты принципы дифференциации стран Восточного партнерства, обеспечивающие успешность политики Восточного партнерства. Л. Линкявичюс напомнил, что в пяти из шести стран-партнеров ЕС продолжаются конфликты, поэтому необходимо поддерживать европейский выбор наших партнеров и помогать реализовывать обоснованные этим выбором цели.

Пресс-служба Министерства иностранных дел