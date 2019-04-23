Л.Линкявичюс: надеемся, что курс Украины после президентских выборов не изменится

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду на то, что курс Украины после президентских выборов не изменится.

«Слишком много усилий приложено и пролито крови, чтобы Украина начала мыслить как-то по-другому», – сказал BNS Л.Линкявичюс.

После окончания голосования в Украине объявленные результаты опроса избирателей показали, что во втором туре президентских выборов ошеломительную победу одержал не имеющий никакого опыта в политике комик Владимир Зеленский.

«Если будут изменения в руководстве, будут и перемены, очень важно, чтобы продолжились реформы, продолжился евроатлантический курс. Это зависит от самой Украины, но там, где будет возможность, мы действительно постараемся поспособствовать», – сказал министр.

Л.Линкявичюс подтвердил, что этой неделе в четверг собирается отправиться в Киев. «Думаю, что мы встретимся и с теперешним руководством, и с будущим, зря времени точно не потратим и постараемся сохранить имеющуюся связь», – отметил министр.

Как свидетельствуют результаты национального опроса избирателей, за В.Зеленского проголосовали около 73,2% избирателей, а стремившегося быть переизбранным теперешнего президента Петра Порошенко поддержали всего 25,3% избирателей.

BNS