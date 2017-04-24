Л.Линкявичюс: от выбора Франции будут зависеть сценарии будущего Европы

От выбора Франции будут зависеть сценарии будущего Европы, утверждает глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, комментируя результаты первого тура выборов президента этой страны. Их с минимальным перевесом выиграл кандидат с проевропейскими взглядами Эммануэль Макрон, который во втором туре столкнётся с лидером ультра-правых Марин Ле Пэн.

По утверждению Л.Линкявичюса, интересы Литвы заключаются в консолидированной и сильной Европе.

“Это ещё не конец, промежуточный финиш, и мы поздравляем финалистов, желаем им удачи и надеемся, что люди Франции сделают правильный выбор, , тем более, что это тот случай, когда президента выбирают не только для Франции, но и руководителя очень важного для всей Европы государства. В то время как мы сейчас дискутируем о будущем Европы, от главы Франции в значительной степени будут зависеть и сценарии будущего Европы. Поэтому мы не можем оставаться беспристрастными, мы пристрастны в том смысле, что хотим консолидированную, сильную Европу”, – сказал в понедельник журналистам министр.

“В общих чертах хочу сказать, что всё то, что происходит в Европе, где поднимают голову радикалы, это свидетельствует о браке в работе так называемой элиты, потому что отчуждение между людьми и властью настолько велико, что люди зачастую не только не понимают, но иногда принимают решения, голосуя на референдумах, выборах, руководствуются эмоциями, а не аргументами”, – подчеркнул Линкявичюс.

Он также напомнил о состоявшихся в марте парламентских выборах в Норвегии, которые выиграли умеренные политики, о том, что в Европе опасаются волны популизма после прошлогоднего референдума о “Brexit”.

По итогам первого тура президентских выборов во Франции победил бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 23,86% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен также вышла во второй тур выборов с 21,43% голосов.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва, Эммануэль Макрон