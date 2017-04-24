От выбора Франции будут зависеть сценарии будущего Европы, утверждает глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, комментируя результаты первого тура выборов президента этой страны. Их с минимальным перевесом выиграл кандидат с проевропейскими взглядами Эммануэль Макрон, который во втором туре столкнётся с лидером ультра-правых Марин Ле Пэн.
По утверждению Л.Линкявичюса, интересы Литвы заключаются в консолидированной и сильной Европе.
“Это ещё не конец, промежуточный финиш, и мы поздравляем финалистов, желаем им удачи и надеемся, что люди Франции сделают правильный выбор, , тем более, что это тот случай, когда президента выбирают не только для Франции, но и руководителя очень важного для всей Европы государства. В то время как мы сейчас дискутируем о будущем Европы, от главы Франции в значительной степени будут зависеть и сценарии будущего Европы. Поэтому мы не можем оставаться беспристрастными, мы пристрастны в том смысле, что хотим консолидированную, сильную Европу”, – сказал в понедельник журналистам министр.
“В общих чертах хочу сказать, что всё то, что происходит в Европе, где поднимают голову радикалы, это свидетельствует о браке в работе так называемой элиты, потому что отчуждение между людьми и властью настолько велико, что люди зачастую не только не понимают, но иногда принимают решения, голосуя на референдумах, выборах, руководствуются эмоциями, а не аргументами”, – подчеркнул Линкявичюс.
Он также напомнил о состоявшихся в марте парламентских выборах в Норвегии, которые выиграли умеренные политики, о том, что в Европе опасаются волны популизма после прошлогоднего референдума о “Brexit”.
По итогам первого тура президентских выборов во Франции победил бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, набравший 23,86% голосов. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен также вышла во второй тур выборов с 21,43% голосов.
Метки: Линас Линкявичюс, Литва, Эммануэль Макрон
(62.233.52.111) чё ты там /”выбЕраешь/” чмарина ? шляпу сними чужую грымзя дешёвка
Я выбераю Меланшона. Мы с ним росли в одном дворе. А потом он женился на моей сестре. Причем по 2 раза в неделю.