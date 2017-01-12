Л. Линкявичюс отвечает консерваторам: с партийным билетом никто карьеры не сделал

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг заявил, что работая в правительстве не предоставлял привилегий однопартийцам, а “одипломачивание” происходило при строгом соблюдении законов.

Такую позицию он высказал в сейме, отвечая на вопросы оппозиционных консерваторов.

“Есть претензии по поводу практики одипломачивания, но я хочу заявить очень ясно – я сейчас работаю министром, до этого два срока полномочий был министром обороны, с партийным билетом никто карьеры не сделал. Одипломачивание предусмотрено законом, (…), именно этим законом мы и руководствуемся, динамика и цифры сходны со всеми предыдущими годами”, – сказал Л. Линкявичюс на заседании сейма, отвечая на вопросы консерваторов.

По данным МИД, предоставленным BNS, в 2014-2016 годах на дипломатической службе на основе срочных договоров было трудоустроено 12 человек. Такая же цифра была в 2009-2012 годах, а с 2004 года дипломатами без конкурсов и экзаменов стали в целом 40 человек.

Консерваторы интересовались у Л. Линкявичюса карьерами представителями Партии труда Мантвидаса Бякяшюса, социал-демократа Донатаса Аугулиса и Дрюса Скусявичюса.

М. Бякяшюс назначен генконсулом в Чикаго. Л. Линкявичюс признал, что ранее сопротивлялся его назначению вице-министром, но в четверг сказал, что на этой должности он работал профессионально, “заработал определенный авторитет”.

“В вопросе подразумевается, что я выступал против его (М. Бякяшюса) назначения, я этого не отрицаю, у меня были аргументы, но более чем за четыре года его работы у меня не было претензий к нему, он работал профессионально, корректно, углублялся в суть дел, заработал определенный авторитет, никогда не нарушал дипломатическую этику, в отличие от некоторых авторов письма, я хочу это также подчеркнуть”, – сказал министр.

Л. Линкявичюс не называл конкретных фамилий авторов письма, но обращение подписал бывший диплома Жигимантас Павиленис. Ранее министры высказывал претензии по поводу его риторики о предвыборной кампании президентских выборов в США. Письмо также подписал и предшественник Л. Линкявичюс на посту главы МИд Аудронюс Ажубалис.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва