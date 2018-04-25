Л.Линкявичюс примет участие в заседании Совета по иностранным делам ЕС

🔊 Воспроизвести

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник в Брюсселе примет участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС).

В повестку дня входят вопросы по Центральной Азии, Боснии и Герцеговине, Украине и Йемену. Министры иностранных дел и обороны Сообщества обсудят вопросы безопасности и обороны ЕС, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.

Министры обсудят подготовку к предстоящей 23 ноября встрече министров иностранных дел ЕС-Центральной Азии, внутреннюю политику и европейские перспективы Боснии и Герцеговины после всеобщих выборов 7 октября, способы оказания помощи Йемену.

Оценивая реализацию глобальной стратегии ЕС в области безопасности и обороны, министры иностранных дел и обороны обсудят внедрение постоянного структурного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), Европейский оборонный фонд, мобильность войск, возможности военного планирования и управления (MPCC), Общую политику безопасности и обороны, а также предложение о создании Европейского фонда мира.

BNS