Л.Линкявичюс сожалеет о том, что Литве не удалось остановить строительство Островецкой АЭС

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Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сожалеет о том, что Литве, несмотря на значительные усилия, не удалось остановить строительство Островецкой АЭС.

«Я бы исключил из того, что до сих пор не удалось, несмотря на наши огромные усилия, сделать, ситуацию, связанную с Островцом», — сказал министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«В течение 2018 года было проведено не менее сотни различных встреч на разных уровнях, в разных странах Европейского союза, в международных организациях. Хотя и с запозданием, но этот объект продолжает строиться», — отметил он.

Л.Линкявичюс утверждает, что проект электростанции в Беларуси следовало остановить «в самом начале».

«Этот объект начали строить в 2009 году, где, следует признать, не было такого интенсивного сопротивления. После того, как всё уже пошло, были вложены инвестиции, очень сложно что-либо изменить», — заявил глава дипломатии Литвы.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что у Литвы не хватило аргументов, чтобы убедить соседние страны не покупать электроэнергию у Островецкой АЭС.

Беларусь ожидает, что первый реактор для выработки электроэнергии, расположенный в 50 км от Вильнюса, будет готов к выработке электроэнергии к концу 2019 года, а второй будет запущен в середине 2020 года.

Проект финансируется правительством России, реализуется Росатомом.

Литва утверждает, что электростанция строится небезопасно, хотя Минск подобные обвинения отвергает.

BNS