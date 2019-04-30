Л.Линкявичюс: у ЕС нет будущего, если он не вовлечет людей

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По случаю подготовки празднования Литвой 15-летия членства в Евросоюзе (ЕС), министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупреждает о том, что без вовлечения людей у сообщества нет будущего.

«Если люди будут считать, что от них ничего не зависит, или не будут в это верить, то и будущего не будет», – сказал Л. Линкявичюс в транслировавшемся во вторник телеканалом LRT интервью.

Министр добавил, что для дальнейшей жизнедеятельности ЕС «потребуются усилия, потребуется мотивация и лидерство».

«Я верю в будущее Европы, на самом деле верю в это, лишь хочу добавить, что это светлое будущее не является само собой разумеющемся», – сказал он.

Глава МИД призвал стремиться к тому, чтобы плоды членства Литвы в ЕС были бы ощутимы для каждого.

«Статистические таблицы или рейтинги Всемирного банка, мы можем этим гордиться, но люди должны это ощутить. Чтобы это пришло, требуется много времени и усилий», – отметил глава литовской дипломатии.

Советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас в интервью радиостанции Ziniu radijas сказал, что за 15 лет членства Литва стала надежным и уважаемым партнером.

«Это действительно было заслужено тяжелым и последовательным трудом», – отметил он.

Он добавил, что Литва совершила большой скачек в смысле осознания мира и менталитета, и этого невозможно было бы достичь без помощи Европы.

В ответ на просьбу прокомментировать видение президентом будущего ЕС, он сказал, что есть желание «безопасной, сильной, процветающей, единой, современной и солидарной Европы», и по каждому из этих пунктов есть что предложить.

Литва вступила в ЕС 1 мая 2004 года.

BNS