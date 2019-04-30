Л.Линкявичюс: у ЕС нет будущего, если он не вовлечет людей

По случаю подготовки празднования Литвой 15-летия членства в Евросоюзе (ЕС), министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупреждает о том, что без вовлечения людей у сообщества нет будущего.
«Если люди будут считать, что от них ничего не зависит, или не будут в это верить, то и будущего не будет», – сказал Л. Линкявичюс в транслировавшемся во вторник телеканалом LRT интервью.
Министр добавил, что для дальнейшей жизнедеятельности ЕС «потребуются усилия, потребуется мотивация и лидерство».
«Я верю в будущее Европы, на самом деле верю в это, лишь хочу добавить, что это светлое будущее не является само собой разумеющемся», – сказал он.
Глава МИД призвал стремиться к тому, чтобы плоды членства Литвы в ЕС были бы ощутимы для каждого.
«Статистические таблицы или рейтинги Всемирного банка, мы можем этим гордиться, но люди должны это ощутить. Чтобы это пришло, требуется много времени и усилий», – отметил глава литовской дипломатии.
Советник президента Литвы Дали Грибаускайте по вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас в интервью радиостанции Ziniu radijas сказал, что за 15 лет членства Литва стала надежным и уважаемым партнером.
«Это действительно было заслужено тяжелым и последовательным трудом», – отметил он.
Он добавил, что Литва совершила большой скачек в смысле осознания мира и менталитета, и этого невозможно было бы достичь без помощи Европы.
В ответ на просьбу прокомментировать видение президентом будущего ЕС, он сказал, что есть желание «безопасной, сильной, процветающей, единой, современной и солидарной Европы», и по каждому из этих пунктов есть что предложить.
Литва вступила в ЕС 1 мая 2004 года.