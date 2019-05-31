Л.Линкявичюс встретился с главой парламента Грузии

29 мая министр иностранных дел Линас Линкявичюс на встрече со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе обсудил прогресс Грузии в реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, ситуацию на Южном Кавказе и другие актуальные вопросы, сообщает МИД Литвы.

Согласно Соглашению об ассоциации, Грузия должна перенести в национальное право около 350 директив, более 2000 регламентов, около ста других правовых актов ЕС. По оценкам, около половины этих обязательств должно быть выполнено к концу парламентского срока – к осени 2020 года.

«Только после выполнения обязательств, принятых в соответствии с Соглашением об ассоциации, Грузия сможет в полной мере воспользоваться возможностями приблизиться к ЕС, предлагаемыми этим документом», — подчеркнул Л.Линкявичюс.

Он призвал И.Кобахидзе стремиться к тому, чтобы все реформы, необходимые для европейской и евроатлантической интеграции, особенно в области правосудия, проходили слаженно и способствовали утверждению демократии и верховенства права в стране.