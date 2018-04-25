Л. Линкявичюсу вручена «Книга добра»

🔊 Воспроизвести 10 января министр Линас Линкявичюс встретился в Вильнюсе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, прибывшим на традиционную «Снежную встречу» экспертов по политике безопасности.

Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, европейской повестки дня Украины и международной политики. П. Климкин представил ситуацию в Украине, последствия продолжающейся российской агрессии, ситуацию в Азовском море и Мариупольском морском порту.

Министр Л. Линкявичюс сообщил, что в знак солидарности с Украиной и в целях выражения поддержки в связи с блокадой Азовского моря министры иностранных дел Эстонии, Польши, Литвы и Швеции 15 января отправятся в Мариуполь, где встретятся с руководителями региона и города и посетят морской порт.

Гостящие в Литве дети из Украины представили во время встречи международный социальный проект «Книга доброты», объединивший свыше 300 тысяч детей и взрослых по всей Украине. В книгу включено 50 рассказов и рисунков на тему доброты, в которых отразилось восприятие детьми проявлений человечности, искренности и сострадания. Украинские дети уже вручили «Книгу Доброты» Папе Римскому Франциску, Патриарху Константинопольскому Варфоломею и главам иностранных государств.

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