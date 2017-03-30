Л. Мажилис, обнаруживший акт 16 февраля, – химик из Каунаса, активист движения “Саюдис”

Соратники и студенты профессора Людаса Мажилиса, который обнаружил в Берлини оригинал Акта о провозглашении независимости Литвы, характеризуют как преподавателя, любящего тщательность и точность, страстного коллекционера. По образованию 62-летний Л. Мажилис является химиком, на заре борьбы за независимость Литвы от СССР он начал участвовать в деятельности общественно-политического движения “Саюдис” в Каунасе, а двадцать лет назад начал преподавать политические науки в Университете им. Витатутаса Великого в Каунасе.

Л. Мажилис родился в известной каунасской семье интеллигентов, в 1977 году получил диплом химика в Вильнюсском университете и сразу же вернулся в родной Каунас, где до восстановления независимости Литвы вел научную работу в Институте кардиологии. В 1990 году он был избран в Совет Каунасского городского самоуправления, позднее несколько раз баллотировался с христианскими демократами.

“Он тщательный, очень любит точность. Если обо мне говорят, что я больше романтик, то он больше реалист. Я знаю, что у него было хобби собирать почтовые знаки, старые документы”, – сказал BNS член сейма Литвы Эгидиюс Варейкис, который знаком с Л. Мажилисом со времен “Саюдиса”.

Л. Мажилис коллекционирует старые открытки, почтовые знаки, книги, собирает объявления, связанные с деятельностью “Саюдиса” в Каунасе.

Его университетский коллега Анджей Пукшто сообщил, что сфера интересов Л. Мажилиса гораздо шире, чем преподаваемые им дисциплины политической науки.

“Он корнями пророс в Каунас и историю Литвы – невзирая на то, что по работе и образованию не является историком. Мы лично с ним часто дискутировали об отношениях литовцев и поляков в Каунасе, о межвоенном периоде, о начале XX века”, – сказал BNS А. Пукшто.

Посещавший лекции Л. Мажилиса о партийной системе журналист радиостанции Ziniu radijas Ауримас Пяреднис охарактеризовал преподавателя как “очень спокойного, педантичного, интеллигентного, идейного и искреннего человека”.

“Он любил точность, конкретность, очень ясно и громко говорил на лекциях. Однокурсники рассказывали, что когда обращались к Л. Мажилису за помощью, он никогда не отказывал”, – сказал BNS Пяреднис.

Декан кафедры политологии Факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витатутаса Великогов Шарунас Лейкис сказал, что поездка в Берлин на поиски акта 16-ого февраля была идеей самого Л. Мажилиса.

“Это была его идея, его просьба. Университет поддержал и организовал командировку. Его тщательность и пригодилась в поисках”, – сказал BNS Ш. Лейкис.

Л. Мажилис женат, у него есть дочь, он является энтузиастом велоспорта.

Профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис в среду в Берлине обнаружил Акт в архиве МИД Германии в группе дел, названной “Будущее Балтийских провинций: Литва”. До сих пор не было известно о местонахождении ни одного из оригиналов акта.

Литовские дипломаты сейчас стремятся выяснить дипломатический статус документа и возможность попросить передать его Литвы.

BNS

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