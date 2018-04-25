Л. Пярнавас обещает идти на второй срок полномочий генкомиссара полиции Литвы

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Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас намерен идти на второй срок полномочий на этом посту.

Его пятилетний срок полномочий истекает нынешней осенью.

«Я не вижу, почему я не мог бы работать второй срок полномочий: у меня есть идеи, мысли, у меня хорошая команда, и я считаю, что если будет возможность, я обязательно эти свои мысли и цели реализую», — сказал в четверг Л. Пярнавас во время прямой конференции в Facebook и на Youtube.

Л. Пярнавас был назначен на должность в ноябре 2014 года, он сменил на этой должности назначенного тогда министром внутренних дел Саулюса Сквярнялиса.

Генкомиссара полиции назначает президент по представлению правительства.

BNS