Л. Пярнавас обещает идти на второй срок полномочий генкомиссара полиции Литвы

Генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас намерен идти на второй срок полномочий на этом посту.
Его пятилетний срок полномочий истекает нынешней осенью.
«Я не вижу, почему я не мог бы работать второй срок полномочий: у меня есть идеи, мысли, у меня хорошая команда, и я считаю, что если будет возможность, я обязательно эти свои мысли и цели реализую», — сказал в четверг Л. Пярнавас во время прямой конференции в Facebook и на Youtube.
Л. Пярнавас был назначен на должность в ноябре 2014 года, он сменил на этой должности назначенного тогда министром внутренних дел Саулюса Сквярнялиса.
Генкомиссара полиции назначает президент по представлению правительства.