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Лари очень много выстрадал и пережил за несколько лет своей жизни. Прежде он был привязан к конуре, в которую даже не помещался. Она была слишком мала для большого пса, каким является Лари, а другого укрытия от жары, дождя или снега у него не было. К тому же три года назад он получил удар металлическим прутом по голове и глазу, и до сих пор, видимо, чувствует боль, когда его гладят по голове.

Ищем для нашего Лари ответственных и ласковых новых хозяев, которые дадут ему свою любовь, заботу и уют.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».