Лариса Вербицкая – символ утреннего телеэфира

В Вильнюс по приглашению Международного медиаклуба «Формат – А3» приезжает известная телеведущая, заслуженная артистка России Лариса Вербицкая. 21 февраля она примет участие в публичной встрече на тему: «Журналистика: ремесло или искусство?»

Сегодня Лариса Вербицкая – настоящий символ утреннего телеэфира. В программе «Доброе утро» на «Первом канале» она проработала 29 лет.

«Мне нравится быть тем первым человеком, который задает нужную интонацию с самого утра. 29 лет – это своеобразный рекорд, который мне удалось поставить среди моих коллег журналистов, в том числе, иностранных. Мне нравится, что этот проект открыл утреннее развлекательное вещание. Он стал прародителем всех утренних программ на других каналах», – рассказывает Лариса Вербицкая.

По ее мнению, журналистика – работа, которая обязывает ко многому. «Чувство ответственности, меры – очень важно, особенно для людей, которые пишут или появляются на экране. Эти люди вольно или невольно формируют менталитет, учат нас быть лучше. Что бы мы ни делали, мы являемся «говорящим примером». Телевизионная журналистика – это ответственность вдвойне, здесь важны еще и внешний образ, и манера общения, и хорошее знание родного языка, который мы хотим сохранить», – считает гостья клуба.

Лариса Вербицкая родилась в Феодосии. Но вскоре семья переехала в Молдавию. Лариса выросла в Кишиневе, блестяще закончила школу с углубленным изучением английского языка. Будучи очень спортивной, в свое время даже выступала за юношескую сборную республики по прыжкам в высоту. Но дальше решила идти по другой стезе. Родители очень хотели, чтобы дочь связала свою будущую судьбу с дипломатией и попробовала поступить в МГИМО. Но она в последний момент передумала и подала документы в Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ.

«Я заканчивала Кишиневский университет, отделение филологии, – вспоминает Лариса Вербицкая. – Но по специальности работать очень не хотелось, а мой однокурсник в то время подрабатывал на телевидении. Фамилия у него была хорошая, запоминающаяся — Эдик Котовский. Он меня и пригласил. Я девочка робкая была, застенчивая, но подумала – почему нет? С тех пор все началось…» – вспоминает гостья клуба.

Первый эфир Ларисы Вербицкой состоялся в 1982 г. на Центральном телевидении Молдавии. «Была маленькая студия, одна камера. Я должна была «отдежурить» программу передач. Чувствовала безумную ответственность. Понимала, что от того, как проведу эфир, зависит моя судьба, моя профессия. Текст я вызубрила, как «Отче наш». Уже потом мне доверяли вести все: концерты, музыкальные, детские, спортивные передачи. Вместе с главным диктором молдавского телевидения я, молодая девочка, читала сообщение о смерти Брежнева», – вспоминает Лариса Вербицкая.

В Москву ведущая переехала по зову сердца – вслед за своим нынешним мужем Александром Дудовым, который в качестве кинооператора снимал в Кишиневе фильм. В столице Ларисе Вербицкой пришлось пройти сложный отбор, но в итоге она получила единственное место в дикторском отделе Центрального телевидения СССР. Только через несколько лет, когда стало зарождаться утреннее вещание, ей предложили из новостей перейти в развлекательную программу. Именно в качестве ведущей «Доброго утра» на «Первом канале» Лариса Вербицкая стала настоящим символом утреннего телеэфира.

В качестве участницы и приглашенной звезды Лариса Вербицкая также принимала участие в таких популярных и рейтинговых проектах, как «Форд Боярд», «Последний герой», «Ледниковый период», где ее партнером был литовский фигурист Повилас Ванагас. Некоторое время Лариса Вербицкая участвовала в программе о моде и стиле «Модный приговор», где помогала участникам обрести свою индивидуальность, изменив их гардероб.

Встреча с Ларисой Вербицкой состоится 21 февраля в Вильнюсе в конференц-зале гостиницы Conti (ул. Раугиклос, 7/2). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или телефону 8 621 74775.

Инф. «ЛК»

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