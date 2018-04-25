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Малышка Ласка уже ищет хозяев! Эта совсем еще юная кошечка (ей всего навсего около полугода) была найдена и подобрана на улице. Вся замерзшая и больная. Несколько месяцев она провела в вет. клинике, пока полностью поправилась. За это время, к сожалению, ее никто не искал, она никому не была нужна… Поэтому сейчас малышка Ласка считает своим домом приютившую ее клинику и клетку в клинике, а персонал клиники – самыми дорогими для нее людьми. Ласка уже привита и стерилизована, как и подобает домашней кошечке. Не хватает только этого самого «дома»…

Мы очень надеемся, что вскоре Ласка обретет настоящих хозяев и дом, которым будет дарить всю свою большую любовь и ласку.

Наш тел. 8 605 33452, сайт в Интернете www.lese.lt

Команда «Лесе»