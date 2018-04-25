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Малышка Ласка уже ищет хозяев!

Эта совсем еще юная кошечка (ей всего-навсего около полугода) была найдена и подобрана на улице, вся замерзшая и больная. Несколько месяцев она провела в ветеринарной клинике, пока полностью не поправилась. За это время, к сожалению, ее никто не искал, она никому не была нужна… Поэтому сейчас малышка Ласка считает своим домом приютившую ее клинику и клетку, в которой находится, а персонал клиники – самыми дорогими для нее людьми.

Мы очень надеемся, что вскоре Ласка обретет настоящий дом и хозяев, которым будет дарить всю свою ласку и любовь. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».