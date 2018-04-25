Латвийцам грозят проблемы в обслуживании платежей по всему миру

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Жители Латвии рискуют столкнуться с проблемами в обслуживании платежей по всему миру, если правительство республики в течение полугода не выполнит рекомендации экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию теневых капиталов и финансированию терроризма (Moneyval). Об этом заявил посол Латвии в США Андрис Тейкманис в интервью Латвийскому телевидению 19 декабря.

«Мы действительно рискуем попасть в серый список, и то, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из зол, — цитирует его ТАСС. — Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на все наше народное хозяйство».

В ноябре руководитель латвийской Службы контроля по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств Илзе Знотиня заявила, что Латвия должна добиться значительного прогресса в упорядочении финансового сектора до третьего квартала 2019 года. Степень прогресса оценят эксперты Moneyval совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Если Латвия не преуспеет в этом направлении, уже в феврале 2020 года на пленарном заседании FATF страну могут включить в серый список государств, которые допускают существенные нарушения в области легализации преступных средств и финансирования терроризма.

Ранее латвийское правительство Латвии утвердило план мероприятий до 31 декабря 2019 года, направленных на решение проблем репутации финансового сектора, отмечается в публикации.

В середине февраля американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила третий по величине банк Латвии ABLV в отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. А глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич был заподозрен в отмывании российских денег.

ABLV после этого начал процесс самоликвидации, а Совет по развитию финансового сектора Латвии одобрил запрет банкам сотрудничать с компаниями-пустышками. Все это вызвало в Латвии крупнейший за десятилетие финансовый кризис.

Между тем в конце стало известно, что власти Латвии расследуют возможное использование своих банков в качестве каналов финансирования предполагаемых операций Кремля по вмешательству во внутреннюю политику других стран. Расследование началось после того, как Рига получила соответствующее предупреждение от Вашингтона.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что граждане России и некоторых других бывших советских республик, в том числе люди, попавшие под санкции США, вкладывали деньги в латвийские банки. При этом некоторые из этих людей могли использовать подобные вложения для «подрыва политических систем в других странах», отметил министр.

Ранее латвийские кредитные учреждения получили репутацию «Эльдорадо для отмывания денег» и крупный американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году был вынужден прекратить работу с ними под давлением органов финансового надзора США.

NEWSru.com