Латвийские железные дороги не собираются судиться из-за Реньге

Латвийская государственная железнодорожная компания не планирует судиться с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) по поводу компенсации за разобранный участок путей из Мажейкяй в Реньге. Латвийская компания надеется, что ж/д рельсы будут восстановлены в максимально краткие сроки.

“Я не знаю их самых новых намерений, но этого (судебной тяжбы – BNS) не было в нашей повестке дня. Латвийские железные дороги считают приоритетом не искам в судах, а восстановление Реньге. Мы надеемся, что литовская сторона сделает это как можно скорее. Lietuvos gelezinkeliai уже много лет обещают восстановить участок в Реньге. Мы просто надеемся, что обещания будут выполняться и будут выполняться указания Еврокомиссии (ЕК)”, – сказал в четверг BNS представитель латвийской компании Марис Озолас.

Он также заверил, что часть ж/д ветки Мажейкяй – Реньге в Латвии действует, ждут только ее восстановления в Литве.

“Если литовская сторона решит восстановить (участок путей – BNS), линия будет полностью готова к эксплуатации”, – сказал М. Озолас.

Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка говорил BNS, что участок путей Реньге может быть восстановлен в 2019 году, а эти работы обойдутся меньше чем в 20 млн. евро. М. Бартушка надеется, что решение правительства восстановить участок Реньге улучшит сотрудничество с латышами.

ЕК 2 октября оштрафовала Литовские железные дороги почти на 28 млн. евро за разобранный в 2008 году участок путей протяженностью 19 километров с НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй в латвийскую Реньге.

Lietuvos gelezinkeliai до 18 декабря намерена обжаловать решение ЕК в суде Евросоюза.

BNS

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