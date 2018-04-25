Латвия будет продавать меньше алкоголя литовцам

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С первого марта в Литве и Латвии дорожают алкогольные напитки. Есть предположение, что направления алкогольного туризма несколько изменятся, сообщила литовская газета Lietuvos zinios.

С марта в Латвии акциз будет сходным с литовским, однако все же значительно более низким, чем в Эстонии, поэтому латвийскую алкогольную промышленность и торговлю продолжат поддерживать эстонцы, а литовцы станут не такими важными для ближайших соседей.

После повышения акцизов на крепкий алкоголь в Латвии жители приграничных районов реже будут пересекать границу, чтобы купить крепкий алкоголь, однако чаще будут бывать в Польше, к тому же, там дешевле и пищевые продукты, и прочие товары.

В этой стране разница в ценах на товары широкого потребления обусловлена в четыре раза более низкими акцизами (в Польше пищевые продукты облагаются тарифом налога на добавленную стоимость в размере 5%, а в Литве – 9–21%), влияют также и колебания курсов валют.

BNS