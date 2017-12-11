Латвия будет решать, разрешать ли Lietuvos gelezinkeliai возить пассажиров в Даугавпилс

В ближайшие время Латвийская железнодорожная инспекция намерена решить, разрешать ли литовской компании Lietuvos gelezinkeliai возить пассажиров в Даугавпилс.

Глава инспекции Андрис Дунскис сообщил BNS , что необходимые для разрешения документы литовская компания представила только 7 декабря, поэтому в скором времени будет решаться вопрос разрешения на въезд литовских вагонов на латвийскую территорию.

“Решение латвийской инспекции будет принято, как только это будет возможно сделать с учетом латвийских законов”, – говорится в комментарии, присланном BNS .

В нем также отмечается, что инспекция уже несколько раз обсуждала вопрос предоставления разрешения с Lietuvos gelezinkeliai .

Представитель Lietuvos gelezinkeliai по связям с общественностью Мантас Дубаускас сообщил BNS , что на минувшей неделе была выслана последняя часть документов, необходимых для разрешения.

“Прочие документы отправлялись и раньше. Было не только оформление документов, но и обучение машинистов, инспекция подвижного состава”, – отметил М. Дубаускас.

Ранее он сообщал, что компания еще в этом году надеется получить разрешение.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис на минувшей неделе отметил, что нежелание Латвии разрешать литовцам провоз пассажиров в Даугавпилс может быть связано с проблемой разобранной компанией Lietuvos gelezinkeliai ветки в Реньге. Министр надеется, что решение правительства восстановить ветку должно стать позитивным сигналам для Латвии, и что разрешение будет выдано.

Сейчас Lietuvos gelezinkeliai везет пассажиров только до находящегося на границе Турмантаса, однако стремится продлить этот маршрут почти на 15 км до Даугавпилса. Сейчас литовская компания не возит пассажиров по латвийской территории.

BNS

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