Латвия готова остаться на летнем времени

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Латвия поддерживает отказ от сезонной смены времени с постоянным сохранением летнего времени, говорится в докладе Министерства экономики, заслушанном во вторник в закрытой части заседания правительства.

До принятия Еврокомиссией окончательного решения по этому вопросу смена времени продолжится — весной во всех странах ЕС будет осуществлен переход на летнее время, осенью — на зимнее, отмечает Минэкономики.

В этом году переход на летнее время в Латвии будет произведен 31 марта.

Латвия готова после принятия директивы Еврокомиссии перейти на летнее время (GMT+3) и остаться на нем постоянно.

Переход на летнее время в Латвии был введен в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

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