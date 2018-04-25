Министры юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарс Расначс и Урмас Рейнсалу на встрече в Риге договорились сообща изучить возможность потребовать от России как от преемника СССР компенсации ущерба за период «советской оккупации». Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте Минюста Эстонии.
«Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации», — говорится в заявлении. Расначс и Рейнсалу выразили готовность решать вопрос о компенсации на уровне ООН.
Страны Балтии осенью 2015 года договорились о взаимодействии в рамках работы по подсчету ущерба от «советской оккупации». Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о намерении предъявить России как преемнице Советского Союза требование о возмещении ущерба за «советскую оккупацию».
В апреле 2016 года специальная комиссия, созданная в Латвии для подсчета размеров ущерба, нанесенного Советским Союзом, оценила ущерб в «300 миллиардов евро, если не больше».
А в сентябре того же года потребовать от России выплату за «ущерб от советской оккупации» решили власти Литвы по латвийскому методу — поднять архивные документы правительства и вычислить баланс финансовых потоков, которые были между Вильнюсом и Москвой в СССР.
Эстония в 2010 подсчитала, что ее ущерб от «оккупации Советским Союзом» составил около 49 млрд долларов.
Россия категорически отвергает претензии бывших советских республик Прибалтики, называя их бессмысленными и бесперспективными с точки зрения международного права. Посол РФ в Литве Александр Удальцов заявил в июне 2017 года в интервью еженедельнику «Литовский курьер», что никто из российских официальных лиц даже не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, «тем более в контексте оккупации».
“Латвия и Эстония не оставляют надежд добиться от России компенсации за «советскую оккупацию»”
от осла уши! а если подсчитать то ешо вопрос кто должен платить компенсацию