Латвия и Эстония не оставляют надежд добиться от России компенсации за «советскую оккупацию»

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Министры юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарс Расначс и Урмас Рейнсалу на встрече в Риге договорились сообща изучить возможность потребовать от России как от преемника СССР компенсации ущерба за период «советской оккупации». Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте Минюста Эстонии .

«Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации», — говорится в заявлении. Расначс и Рейнсалу выразили готовность решать вопрос о компенсации на уровне ООН.

Страны Балтии осенью 2015 года договорились о взаимодействии в рамках работы по подсчету ущерба от «советской оккупации». Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о намерении предъявить России как преемнице Советского Союза требование о возмещении ущерба за «советскую оккупацию».

В апреле 2016 года специальная комиссия, созданная в Латвии для подсчета размеров ущерба, нанесенного Советским Союзом, оценила ущерб в « 300 миллиардов евро , если не больше».

А в сентябре того же года потребовать от России выплату за «ущерб от советской оккупации» решили власти Литвы по латвийскому методу — поднять архивные документы правительства и вычислить баланс финансовых потоков, которые были между Вильнюсом и Москвой в СССР.

Эстония в 2010 подсчитала, что ее ущерб от «оккупации Советским Союзом» составил около 49 млрд долларов .

Россия категорически отвергает претензии бывших советских республик Прибалтики, называя их бессмысленными и бесперспективными с точки зрения международного права. Посол РФ в Литве Александр Удальцов заявил в июне 2017 года в интервью еженедельнику «Литовский курьер», что никто из российских официальных лиц даже не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, «тем более в контексте оккупации».

NEWSru.com