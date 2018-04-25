Латвия — лидер Балтии по ограничению наличных денег

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Латвия — единственная страна Балтии, где уже введен лимит наличных в сделках физических лиц, а возможные новые запреты на использование наличных при покупке автомобилей и недвижимости сделают ее лидером борьбы с наличными по всему ЕС.

Об этом свидетельствует проведенное ZAB BDO Law исследование об ограничениях в сделках с использованием наличных денег. На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству был представлен план мер по борьбе с теневой экономикой, который предусматривает снижение порога сделок с наличными с нынешних 7200 до 3000 евро, при этом наличными нельзя будет платить за недвижимость и транспортные средства.

Норма, которая ограничивает сделки с использованием наличных суммой до 7200 евро, действует с 1 января 2017 года. Сделки с наличными несут в себе риск мошенничества, легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также мошенничества с НДС. Контролирующие органы практически не могут проверить такие сделки, их суммы и даты.

«В Эстонии и Литве в настоящее время таких ограничений на наличные нет, в отличие от Латвии, хотя в Литве были дискуссии и инициативы по ограничению использования наличных«, — рассказывает старший юрист ZAB BDO Law Артур Сурмович. В 11 странах ЕС нет лимитов на операции с наличными, в 17 странах они введены, но их размеры и условия отличаются. Для сделок с наличными не установлено никаких лимитов в Финляндии, Швеции, Германии, Великобритании и ряде других стран. «Есть страны ЕС, где ограничения на наличные относятся к банкам, есть страны, где они относятся к физическим лицам», — отмечает А. Сурмович.

Первые ограничения на наличные в 2008 году ввели в Дании, Бельгии, Словении, Венгрии и Хорватии. «В Дании существует лимит наличных для юридических, но не физических лиц», — говорит А. Сурмович. Дания в настоящее время считается своего рода пионером на пути к безналичным расчетам. «У них есть установка до 2021 года полностью перейти на безналичные расчеты, но сделать это планируется не какими-то запретами или лимитами использования наличных, а постепенно изымая из оборота банкноты крупного номинала», — поясняет А. Сурмович.

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