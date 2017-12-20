Латвия не намерена судиться с Литвой

Латвийская железнодорожная компания Latvijas dzelzcels (LDz) не планирует вступать в судебные тяжбы с литовским государственным железнодорожным предприятием Lietuvos geležinkeliai (LG) на предмет компенсации убытков из-за разобранных в 2008 году путей из Мажейкяй до Реньге.

«У нас нет решения судиться с литовской компанией, но у Latvijas dzelzcels в приоритете ожидание по восстановлению путей в сторону Реньге. Мы надеемся, что обещания будут выполнены, как и указания Еврокомиссии», – сказал специалист по связям с общественностью Latvijas dzelzcels Марис Озолс.

«Мы очень позитивно оцениваем решение наших латвийских партнеров не вступать в судебные разбирательства и тем временем ищем наиболее оптимальные возможности по восстановлению ветки и оплаты штрафа», – отметил глава пресс-службы Lietuvos geležinkeliai Мантас Дубаускас.

Lietuvos geležinkeliai необходимо в первой декаде января предоставить ответы Еврокомиссии на предмет оплаты штрафа в размере 28 млн за разобранный в 2008 году участок путей протяженностью 19 км с НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй в латвийскую Реньге. LG подали жалобу в Суд общей юрисдикции ЕС в Люксембурге по поводу решения Еврокомиссии назначить штраф за разобранный участок железной дороги до латвийской Реньге. Компания просит суд сократить назначенный ей штраф в размере почти 28 млн евро, либо вовсе освободить от его уплаты.

Восстановление ветки в сторону латвийской Реньге позволяет LDz оттянуть на себя практически весь экспорт нефтепродуктов с НПЗ в Мажейкяй. Мощность завода – 8-9 млн тонн различных нефтепродуктов в год. Примерно половина из них экспортируется через терминал Клайпедского порта, остальное направляется на внутренние рынки стран Балтии.

Сейчас в Латвию из Литвы экспортируется всего около 1 млн тонн нефтепродуктов.

Инф. «ЛК»

Метки: Latvijas dzelzcels, Lietuvos gelezinkeliai, N51 (1191) 21 декабря, Латвия, убытки