Латвия не пускает Литву в Даугавпилс

Министр сообщений Литвы Рокас Масюлис предполагает, что Латвия не хочет давать разрешение на перевозку пассажиров из литовского Турмантаса в латвийский Даугавпилс из-за разобранного участка пути Мажейкяй – Реньге. Латвия отвергает обвинения.

Масюлис высказал подозрение, что это в первую очередь политический, а не экономический шаг латвийских коллег.

По словам представителя компании Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») Мантаса Дубаускаса, еще летом началось согласование документов для начала перевозок в Даугавпилс, но Latvijas dzelzceļš («Латвийские железные дороги») до сих пор не дали разрешение.

Глава Латвийской железнодорожной инспекции Андрис Дунскис сообщил BNS , что необходимые для разрешения документы литовская компания представила только 7 декабря, поэтому в скором времени будет решаться вопрос разрешения на въезд литовских вагонов на латвийскую территорию.

«Решение латвийской инспекцией будет принято, как только это будет возможно сделать с учетом латвийских законов», – говорится в комментарии, присланном BNS.

В нем также отмечается, что инспекция уже несколько раз обсуждала вопрос предоставления разрешения с Lietuvos geležinkeliai.

Сейчас Lietuvos geležinkeliai везет пассажиров только до находящегося на границе Турмантаса, однако стремится продлить этот маршрут почти на 15 км до Даугавпилса.

В октябре Еврокомиссия оштрафовала на 28 млн евро государственную компанию Lietuvos geležinkeliai за нарушение принципов честной конкуренции.

Министр Рокас Масюлис считает, что Реньге стала символом агрессивного поведения по отношению к соседям, поэтому восстановление путей стало бы проявлением доброй воли по отношению к партнерам в Польше и Латвии.

В связи с тем, что литовское правительство решило обязать Lietuvos geležinkeliai обратиться в суд Евросоюза по поводу назначенного ей штрафа в 28 млн евро и восстановить разобранный в 2008 году участок железнодорожных путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге, руководитель компании Мантас Бартушка отмечает, что ветка могла бы быть восстановлена в 2019 году.

«Можно судиться, а можно обсудить возможность просто восстановить ветку в Реньге, продемонстрировав добрую волю нашим партнерам в Польше и в Латвии. Показать, что мы просто хотим решить эту болезненную проблему, которая разрослась до такого уровня», — сказал Масюлис.

Бартушка также сообщил, что компания до 7 января заплатит штраф из собственных средств, часть их будет взята в кредит.

«Ветка в Реньге должна быть восстановлена, это одна из частей штрафа Еврокомиссии, которая постановила, что последствия должны быть устранены. Очевидно, это будет проектом 2019 года. Будет проведена оценка объема работ, поскольку участок не использовался уже 8 лет. Эта оценка может занять и два года», — сказал Бартушка BNS.

По его словам, Lietuvos geležinkeliai должна представить план комиссии в течение трех месяцев после объявления штрафа, то есть до начала января.

Он отмечает, что восстановление 19-километровой железнодорожной ветки может стоить около 20 млн евро.

«Новейших подсчетов нет, эти 20 млн евро — старые расчеты. Сейчас мы проведем оценку на сегодняшний день. Надеюсь, что удастся выполнить работы более оптимально, то есть дешевле», — сказал Бартушка.

Инф. «ЛК»

Метки: Lietuvos gelezinkeliai, N50 (1190) 14 декабря, Даугавпилс, Латвия, Рокас Масюлис