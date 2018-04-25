Латвия требует с Lietuvos gelezinkeliai за разобранную ж/д ветку в Реньге 57 млн евро

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Латвийские железные дороги требуют с находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai 57 млн евро за разобранную десять лет назад железнодорожную ветку в Реньге. Литовская компания считает претензию необоснованной.

В понедельник Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что получила претaензию латвийской компании.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис утверждает, что шаг Латвии — это предвыборные политические игры.

«Мы оцениваем этот шаг Латвии как проявление политических игр в связи с приближением октябрьских выборов. Остается лишь сожалеть, что Рига не дождалась завершения дела с Еврокомиссией. Литва уже начала восстанавливать ветку в Реньге, прилагаются все усилия для разрешения застарелого конфликта», — отметил министр в пресс-релизе.

Как говорится в сообщении, Latvijas dzelzcels просит предоставить информацию о том, когда будет восстановлено движение по ветке в Реньге. Кроме того, выдвигается требование выплатить компенсацию за не полученную прибыль в период, когда ветка не использовалась.

Генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка говорит, что компания согласовала план восстановления ветки и придерживается его, а ветку планируется восстановить до конца этого года.

«Между тем, для подсчета якобы не полученной прибыли не хватает оснований, поскольку объемы перевозимых в Латвию грузов как до Реньге, так и после того не изменились», — отмечает в пресс-релизе М. Бартушка.

По его словам, после разбора ветки железнодорожное сообщение с Латвией не было прервано. По утверждению Lietuvos gelezinkeliai, имеющиеся сейчас железнодорожные линии с Латвией не используются полностью, а по некоторым из них железнодорожное движение не осуществляется уже 15 лет. Латвийские железнодорожники, по сообщению литовской компании, имели возможность везти нефтепродукты из Литвы и по другим направлениям, однако этими возможностями даже не пытались воспользоваться.

Ветка в Реньге была разобрана в 2008 году. В прошлом году Еврокомиссия наказала Lietuvos gelezinkeliai штрафом в размере 27,87 млн евро, который компания заплатила в январе этого года, а в декабре прошлого года подала жалобу на ЕК в Общий суд Евросоюза в Люксембурге.

BNS