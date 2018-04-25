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Этим летом депутаты избирают 13-го президента Латвии. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Латвия впервые выберет президента страны открытым голосованием.

Официальные кандидаты пока не названы, но вряд ли нынешний президент Раймонд Вейонис будет избран на второй срок, думают политологи. Четыре года назад Вейонис, бывший член Союза зеленых и фермеров (ZZS), стал президентом благодаря поддержке партии «Единство». Состав нового парламента очень изменился и ни “Новое единство”, ни ZZS вряд ли поддержат его.

На этой неделе Вейонис встретился с лидерами фракций и обсудил шансы на переизбрание. Партийные представители уклоняются от комментариев по этому вопросу, но они признают, что это действительно была тема дебатов с президентом.

Обсуждения по поводу следующего кандидата в президенты ожидаются в ближайшие недели. Тем временем партия «Национальный альянс» подтвердила, что выдвинула кандидатуру Эгилса Левитса, судьи Европейского Суда. Его кандидатура была озвучена и на президентских выборах 2015 года, и неофициально он, как говорят, является наиболее вероятным из кандидатов на этот пост.

Другие партии, однако, говорят, что у них пока нет конкретных планов по выдвижению своих кандидатов.

Срок полномочий Вейониса истекает 7 июля, но Сейм обычно выбирает президента в конце мая или начале июня. Это означает, что выборы почти совпадут с выборами в Европейский парламент.

Латвия избирает своего президента и эти выборы будут другими, поскольку страна недавно сделала голосование открытым, а это значит, что люди будут знать, как проголосовали депутаты.